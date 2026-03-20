Российский бизнес заявил об отсутствии денег на развитие

У 75% компаний из сектора малого и среднего бизнеса отсутствуют деньги для развития. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные мартовского исследования экономического климата в России Центра стратегических разработок (ЦСР).

Эта доля значительно выросла за месяц — в феврале таких респондентов было 57%. Половина опрошенных представителей бизнеса заявила, что не видит смысла в инвестировании при ставках по кредитам в 12-15%.

Предприниматели также рассказали о факторах, которые, по их мнению, мешают развитию их компаний. Главным барьером оказался низкий спрос — этот вариант выбрали 42% респондентов. Среди популярных ответов также оказались высокая стоимость заимствований (33%) и рост издержек (14%).

Доля собственных средств компаний в капитальных инвестициях 2025 года достигла почти 59%, это максимальный показатель с 1997 года, отмечает ЦСР. Также в 2025 году в России впервые за пять лет снизились инвестиции в основной капитал в реальном выражении, показатель падения составил 2,3%. Власти ожидали снижения, но прогнозировали, что инвестиций станет меньше на 0,5%.

РБК отмечает, что бизнес готов вернуться к инвестированию после того, как Центробанк снизит показатель ключевой ставки до 11-10%. Сейчас он составляет 15,5% — в последнее время регулятор снижает его на 0,5 процентных пункта во время очередных заседаний совета директоров.

ЦСР со ссылкой на данные исследования ЦБ о бизнес-климате в России отмечает, что сейчас российские предприниматели оценивают условия для ведения бизнеса в стране пессимистично — показатель индикатора бизнес климата оказался отрицательным впервые с сентября 2022 года.

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Владимир Еремкин рассказал РБК, что кризис инвестиций на данный момент «не достиг дна», однако возможность бизнеса компенсировать растущие издержки за счет увеличения цен ограничена. По его мнению, масштаб проблем бизнеса сейчас превышает объемы доступной ему поддержки от государства.