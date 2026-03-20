Найти работу в России станет сложнее

К концу 2026 года средний срок, необходимый россиянам для поиска работы, может увеличиться на два месяца. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на руководителя подбора персонала сервиса «Битрикс24» Элеонору Золошкову.

Эксперт отмечает, что этот вывод она сделала на основе данных о размещенных в 2025 году вакансиях и резюме — их число снизилось на 12% и 19% соответственно. В 2027 году срок для поиска работы может увеличиться еще раз.

В материале отмечается, что HH-индекс в декабре 2025 года вырос до девяти пунктов — издание сообщает, что такое значение свидетельствует об обострении конкуренции за рабочие места.

Золошкова считает, что данные говорят о смещении баланса на рынке труда в пользу работодателей. Она отмечает, что эта тенденция сохранится и в 2026 году. При этом на рынке складывается «парадоксальная» ситуация — вакансий становится меньше, но россияне не спешат их занимать.

Появление новых вакансий становится более редким явлением из-за стремления компаний удерживать своих сотрудников, считает эксперт. Она рассказала, что за прошлый год в стране увеличилась стоимость подбора персонала — из-за этого сохранение работника стало еще выгоднее поиска замены.

«Кандидаты выходят на рынок с ощущением, что права на ошибку у них нет. Они тщательнее изучают компанию: оценивают ее культуру, проходят больше собеседований, сверяют уровень своей подготовки», — так Золошкова описала стратегию поведения соискателей на рынке сегодня.

Она отметила, что ищущие работу уже начали высказывать готовность пойти на уступки в размере зарплаты, отказаться от удаленки или руководящей роли. Она призвала россиян осознать, что время «быстрых офферов» осталось в прошлом, и скорректировать свои зарплатные ожидания. Для этого придется адаптировать и свое резюме, чтобы различия в ожиданиях не стали заметны во время рабочего интервью.