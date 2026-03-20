EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Найти работу в России станет сложнее

2 минуты чтения 12:18

К концу 2026 года средний срок, необходимый россиянам для поиска работы, может увеличиться на два месяца. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на руководителя подбора персонала сервиса «Битрикс24» Элеонору Золошкову.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

Эксперт отмечает, что этот вывод она сделала на основе данных о размещенных в 2025 году вакансиях и резюме — их число снизилось на 12% и 19% соответственно. В 2027 году срок для поиска работы может увеличиться еще раз.

В материале отмечается, что HH-индекс в декабре 2025 года вырос до девяти пунктов — издание сообщает, что такое значение свидетельствует об обострении конкуренции за рабочие места.

Золошкова считает, что данные говорят о смещении баланса на рынке труда в пользу работодателей. Она отмечает, что эта тенденция сохранится и в 2026 году. При этом на рынке складывается «парадоксальная» ситуация — вакансий становится меньше, но россияне не спешат их занимать.

Появление новых вакансий становится более редким явлением из-за стремления компаний удерживать своих сотрудников, считает эксперт. Она рассказала, что за прошлый год в стране увеличилась стоимость подбора персонала — из-за этого сохранение работника стало еще выгоднее поиска замены.

«Кандидаты выходят на рынок с ощущением, что права на ошибку у них нет. Они тщательнее изучают компанию: оценивают ее культуру, проходят больше собеседований, сверяют уровень своей подготовки», — так Золошкова описала стратегию поведения соискателей на рынке сегодня. 

Она отметила, что ищущие работу уже начали высказывать готовность пойти на уступки в размере зарплаты, отказаться от удаленки или руководящей роли. Она призвала россиян осознать, что время «быстрых офферов» осталось в прошлом, и скорректировать свои зарплатные ожидания. Для этого придется адаптировать и свое резюме, чтобы различия в ожиданиях не стали заметны во время рабочего интервью.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
