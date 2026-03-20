ChatGPT захотели запретить в России

Минцифры представило законопроект «Об основах госрегулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта», в котором в числе прочего есть пункт, позволяющий запрещать зарубежный искусственный интеллект в России.

Так, в законопроекте вводится понятие «трансграничные технологии ИИ», в создании которых участвовали несколько стран. В документе сказано, что их функционирование «может быть запрещено или ограничено». Кроме того, там прописано, что владельцы сервисов на базе ИИ с аудиторией более 500 тысяч человек в сутки должны будут хранить на территории России информацию о пользователях в течение трех лет.

Старший юрист MWS AI (входит в МТС Web Services) Кирилл Дьяков рассказал РИА «Новости», что под такими «трансграничными технологиями ИИ» подразумеваются, в частности, ChatGPT, Claude и Gemini.

«Под трансграничными технологиями искусственного интеллекта понимаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, при использовании которых данные о пользователях, запросы и диалоги уходят разработчикам этих моделей за территорию России», — заявил Дьяков.

При этом он добавил, что модели вроде Qwen или DeepSeek можно «безопасно развертывать и дообучать в закрытом контуре на собственной инфраструктуре государственных организаций и компаний». В то же время Дьяков подчеркнул, что сейчас в законопроекте не прописано, в каких именно случаях власти смогут запрещать зарубежные ИИ-технологии.

РБК называет документ первой законодательной инициативой, призванной регулировать правила разработки и использования искусственного интеллекта в России. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.