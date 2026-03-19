В России резко выросло количество действующих запретов на выезд за границу из-за долгов

Количество находящихся на исполнении постановлений о запрете на выезд из России из-за долгов по состоянию на начало 2026 года резко выросло год к году — 1 января этого года у пограничной службы ФСБ находилось 8,9 миллиона таких листов. В прошлом году их было 6,3 миллиона, показатель роста превышает 41%. Об этом пишет РБК.

Издание отмечает, что темпы роста оказались рекордными за последние несколько лет — в последний раз показатель выше наблюдался в 2019 году. Количество находящихся на исполнении постановлений федеральной службы судебных приставов (ФССП) устойчиво росло до 2024 года — в этом году наблюдался спад, который снова перешел в фазу роста.

РБК отмечает, что ФССП может отправлять на исполнение постановление по каждому отдельному долгу, поэтому количество выданных запретов на пересечение границы может не совпадать с числом россиян, которые не могут покинуть страну.

При этом в прошлом году ФССП вынесла на 20% меньше постановлений, чем в 2024 году, сообщает издание. Рост числа находящих на исполнении постановлений опрошенные РБК эксперты связывают с «накопительным эффектом» — старые листы продолжают действовать, даже если власти выносят меньше новых.

Управляющий партнер «Плотников и партнеры» Илья Плотников оценил количество россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, в четыре-шесть миллионов человек. Он отметил, что на одного «серийного» должника в среднем приходится 1,5-2,2 исполнительного производства — долги по кредитам часто сопровождаются долгами по налогам или услугам ЖКХ.

ФССП может ограничить выезд за границу, если россиянин имеет задолженность больше 10 тысяч рублей по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда. По остальным видам задолженность эта сумма должна превышать 30 тысяч рублей, сообщает РБК.