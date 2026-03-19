Разведка США сообщила о готовности Путина воевать с НАТО

Владимир Путин не намерен останавливать войну против Украины, так как в Кремле считают, что российская армия одерживает победу и в конце концов сможет принудить Киев к капитуляции, говорится в ежегодном докладе национальной разведки США.

Продолжение войны, по версии американских разведчиков, увеличивает риск как непреднамеренного, так и намеренного прямого конфликта между Россией и НАТО. Авторы доклада не исключают и обмен ядерными ударами, но подобный сценарий оценивается как маловероятный.

В докладе говорится, что несмотря на заявлении Путина и Кремля о желании достичь перемирия, Россия продолжает устраивать диверсии в том числе на территории Европы. Делается это для того, чтобы подорвать экономическую и военную поддержку Украины со стороны западных союзников.

В качестве примера приводится подрыв польской железной дороги в ноябре 2025 года. Польские власти тогда назвали случившееся «беспрецедентным актом саботажа»и заявили, что к инциденту причастны российские спецслужбы.

Отдельной угрозой американская разведка называет сближение России и Китая. Кремль, по данным спецслужб США, чувствует себя увереннее благодаря экономической и политической поддержке со стороны Пекина. При этом в докладе говорится, что Россия, вероятно, и дальше сможет успешно переживать санкционное давление США и Европы.

Однако из-за вовлечения все больших ресурсов в войну против Украины, Россия теряет геополитическое влияние на мировой арене. Так, по данным национальной разведки США, российское присутствие в Арктике и в космосе заметно ослабело с начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию.