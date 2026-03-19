Разведка США сообщила о готовности Путина воевать с НАТО

2 минуты чтения 23:32

Владимир Путин не намерен останавливать войну против Украины, так как в Кремле считают, что российская армия одерживает победу и в конце концов сможет принудить Киев к капитуляции, говорится в ежегодном докладе национальной разведки США.

Продолжение войны, по версии американских разведчиков, увеличивает риск как непреднамеренного, так и намеренного прямого конфликта между Россией и НАТО. Авторы доклада не исключают и обмен ядерными ударами, но подобный сценарий оценивается как маловероятный.

В докладе говорится, что несмотря на заявлении Путина и Кремля о желании достичь перемирия, Россия продолжает устраивать диверсии в том числе на территории Европы. Делается это для того, чтобы подорвать экономическую и военную поддержку Украины со стороны западных союзников.

В качестве примера приводится подрыв польской железной дороги в ноябре 2025 года. Польские власти тогда назвали случившееся «беспрецедентным актом саботажа»и заявили, что к инциденту причастны российские спецслужбы.

Отдельной угрозой американская разведка называет сближение России и Китая. Кремль, по данным спецслужб США, чувствует себя увереннее благодаря экономической и политической поддержке со стороны Пекина. При этом в докладе говорится, что Россия, вероятно, и дальше сможет успешно переживать санкционное давление США и Европы.

Однако из-за вовлечения все больших ресурсов в войну против Украины, Россия теряет геополитическое влияние на мировой арене. Так, по данным национальной разведки США, российское присутствие в Арктике и в космосе заметно ослабело с начала полномасштабного вторжения на украинскую территорию. 

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали