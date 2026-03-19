Образ многодетной семьи захотели сделать обязательным в российской рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила внести в закон «О рекламе» поправки, которые обяжут органы государственной и муниципальной власти использовать образ многодетной семьи (с тремя детьми и более) в социальной рекламе. Об этом пишут «Ведомости».

Соответствующий законопроект уже опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале нормативно-правовых актов. По словам инициаторов, целью поправок является «духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также пропаганда семейных ценностей и общественно полезного поведения».

Документ также предлагает наделить профильные общественные объединения и саморегулируемые организации (СРО) правом разрабатывать и публиковать правила использования образа многодетной семьи в рекламе. В случае принятия законопроекта, эти нормы станут обязательными для участников таких объединений.

В ФАС считают, что новые меры помогут реализации государственной демографической политики и поддержке многодетности. Ведомство также рассчитывает, что механизмы саморегулирования позволят выработать единые подходы к использованию семейных образов в рекламе.

При этом, в разговоре с «Ведомостями» эксперты предупредили о возможных рисках при принятии такого закона. По их словам, обязательное внедрение образов многодетной семьи может сделать рекламу формальной и шаблонной. Более эффективным инструментом могли бы стать рекомендации, а не жесткие требования, считают они.

Отмечается, что представители рекламной индустрии в целом поддерживают идею продвижения семейных ценностей. По их словам, подобный подход уже активно используется брендами. Так, согласно оценке Okkam Creative, в 2025 году кампании с образами семей с детьми, молодежи и старшего поколения составили около половины всех имиджевых коммуникаций брендов.