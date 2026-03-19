Илья Яшин заявил о создании новой политической партии

Политик Илья Яшин объявил о создании новой политической партии, которая «бросит вызов» Владимиру Путину. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Яшин пообещал превратить «группы активистов в полноценную партийную структуру».

«Мы предложим обществу политическую программу перемен. Мы обеспечим россиянам системное представительство в европейских институтах власти. В конце концов, мы дадим ответ на вопрос: «Если не Путин, то кто?»» — говорится в посте Яшина.

Он добавил, что оргкомитет партии уже начал свою работу, а первый съезд планируется летом этого года. В видео на своем ютуб-канале Яшин рассказал о создании партии более подробно. Там он вспомнил о начале своей политической карьеры и рассказал о заслугах Алексея Навального и Бориса Немцова, которые убедили россиян, что участие в политической и гражданской активности приносит результаты.

По его словам, после начала войны в Украине и отъезда многих россиян за границу оппозиция могла бы работать «эффективно и безопасно», но «все стало развиваться в странном направлении».

«Оказавшись в разных странах, мы сильно атомизировались. Нам явно не хватает солидарности и механизмов коллективного действия. Большинство оппозиционных организаций в изгнании действуют по принципу закрытых клубов», — говорит Яшин в ролике. По его мнению, работа оппозиции теперь сводится к производству контента и блогерству.

Политик продолжил, что нынешнее состояние и деятельность российской оппозиции может привести к тому, что она упустит «окно возможностей», которое должно открыться в финале правления Владимира Путина. Чтобы этого не произошло, по мнению Яшина, и нужна политическая партия.