Новая схема мошенничества с загранпаспортами появилась в России

2 минуты чтения 16:21

Мошенники в России придумали новую схему обмана граждан, которые хотят в максимально короткие сроки получить заграничный паспорт. Так, под видом «помощников» они выманивают у россиян деньги и копии документов, которые затем могут использоваться в преступных операциях. Об этом в разговоре с News.ru предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

По его словам, в интернете массово распространяется реклама неких «помощников», которые обещают россиянам оформить загранпаспорт «под ключ всего за пару дней, без очередей и визитов в МФЦ». Для этого они просят отправить фотографии или скан-копии основных документов: паспорта России, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении, предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что обязательным условием схемы является полная предоплата услуг. При этом злоумышленники требуют перевести деньги на личную банковскую карту или электронный кошелек, после чего прекращают всякое общение и пропадают.

«Но потеря денег — это лишь верхушка айсберга. Ваши документы попадают в руки мошенников. Злоумышленники используют их для продажи базы данных иным преступникам или с целью регистрации электронных кошельков на ваше имя для “дропперских” операций — обналичивания денег, украденных у других граждан», — утверждает Щербаченко.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Эксперт настоятельно рекомендует не откликаться на подобные предложения, особенно если речь идет об «ускоренном» оформлении официальных документов.

«Если вместо реквизитов для оплаты госпошлины вам прислали номер СБП или карты физического лица, это 100% мошенники», — добавил Щербаченко.

Он напомнил, что оформить загранпаспорт можно только в МФЦ или на портале «Госуслуги». В случае если человек все же наткнулся мошенников, необходимо как можно быстрее обратиться в полицию, сказал Щербаченко.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали