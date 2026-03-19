Названы лучшие эротические фильмы в истории

Издание Collider составило рейтинг из 25 эротических фильмов, которые критики назвали лучшими в истории кинематографа. В предисловии к списку отмечается, что эротические фильмы часто недооцениваются и считаются «низкопробным» кино, несмотря на то, что многие фильмы этого жанра используют эротику, чтобы рассказать «очень человеческую историю».

«Эротическое кино всегда существовало в непростом пространстве между искусством и желанием. Здесь чувственность становится топливом для повествования, а кинематографисты исследуют психологическую территорию между удовольствием и властью», — отметили составители рейтинга.

Его открывает «И твою маму тоже» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона. Фильм представляет собой роуд-муви, снятый в стиле документального реализма, в котором двое друзей отправляются на поиски приключений в компании 28-летней женщины во время последних школьных каникул.

На втором месте оказалась «Служанка» корейского режиссера Пак Чхан Ука, действие которого разворачивается в 1930-е годы во время японской оккупации. «Экранизация романа Сары Уотерс “Тонкая работа”… сочетает в себе психологические манипуляции, эротику, острые ощущения и качества эпического произведения», — говорится в описании фильма.

Тройку лидеров замыкает «Портрет девушки в огне» французского режиссера Селин Сьямма. Сюжет фильма начинается с того, что художница XVIII века Марианна приезжает в имение на побережье Франции, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы.

В топ-5 также вошли «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, Марком Руффало и Уиллемом Дефо и «Жар тела» Лоуренса Кэздана с Уильямом Хертом, Кэтлин Тернер и Микки Рурком. В десятку лучших эротических фильмов попали «Синий бархат» Дэвида Линча, «Основной инстинкт» Пола Верховена, «Двойник тела» Брайана де Пальмы, «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика и «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча.