Экономика

Белый сахар рекордно подорожал из-за войны в Иране

2 минуты чтения 20:55

Перекрытие Ормузского пролива продолжает толкать цены вверх на широкий список товаров. Так, стоимость одной тонны сахара-сырца достигла максимальных уровней с октября 2025 года, сообщает Bloomberg.

Опасения инвесторов усиливаются из-за войны в Иране. Суда, перевозящие сахар-сырец в основные центры переработки на Ближнем Востоке, застряли в Ормузском проливе. Например, в Лондоне оптовая цена выросла на 2,7%, достигнув самого высокого показателя с 15 октября 2025 года — 449,40 доллара за тонну.

Ведущий аналитик Covrig Analytics и эксперт с мировым именем по рынкам сахара, этанола и биоэнергетики Клаудиу Ковриг заявил в разговоре с изданием, что поставки сахара ограничиваются в самый неподходящий момент — когда региональный спрос остается высоким.

Сахарные заводы стран Персидского залива, как объясняет эксперт, зависят от стабильных поставок сахара-сырца из Бразилии. Поэтому сейчас внимание аналитиков приковано к бразильской государственной нефтяной компании Petrobras.

Если Petrobras решит поднять цены на бензин, чтобы снизить затраты на энергоносители, то сахарные заводы переключать мощности и начнут производить в больших количествах этанол, а не сахар. Из-за этого мировое предложение сахара может снизиться, а цены, наоборот, вырастут еще сильнее, отметил Ковриг.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение Южный Пар, расположенное в Иране. Поводом для новых угроз стал иранский удар по катарскому заводу по производству СПГ в Рас-Лаффане.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали