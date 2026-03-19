Белый сахар рекордно подорожал из-за войны в Иране

Перекрытие Ормузского пролива продолжает толкать цены вверх на широкий список товаров. Так, стоимость одной тонны сахара-сырца достигла максимальных уровней с октября 2025 года, сообщает Bloomberg.

Опасения инвесторов усиливаются из-за войны в Иране. Суда, перевозящие сахар-сырец в основные центры переработки на Ближнем Востоке, застряли в Ормузском проливе. Например, в Лондоне оптовая цена выросла на 2,7%, достигнув самого высокого показателя с 15 октября 2025 года — 449,40 доллара за тонну.

Ведущий аналитик Covrig Analytics и эксперт с мировым именем по рынкам сахара, этанола и биоэнергетики Клаудиу Ковриг заявил в разговоре с изданием, что поставки сахара ограничиваются в самый неподходящий момент — когда региональный спрос остается высоким.

Сахарные заводы стран Персидского залива, как объясняет эксперт, зависят от стабильных поставок сахара-сырца из Бразилии. Поэтому сейчас внимание аналитиков приковано к бразильской государственной нефтяной компании Petrobras.

Если Petrobras решит поднять цены на бензин, чтобы снизить затраты на энергоносители, то сахарные заводы переключать мощности и начнут производить в больших количествах этанол, а не сахар. Из-за этого мировое предложение сахара может снизиться, а цены, наоборот, вырастут еще сильнее, отметил Ковриг.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение Южный Пар, расположенное в Иране. Поводом для новых угроз стал иранский удар по катарскому заводу по производству СПГ в Рас-Лаффане.