Агитирующих на акции против блокировки Telegram подростков заподозрили в провокации

2 минуты чтения 12:26

В сети как минимум с 14 марта стали появляться ролики с призывом выйти на митинги против блокировки мессенджера Telegram 29 марта, обратило внимание «Агентство». Проведение акций анонсировали бывший глава штаба Бориса Надеждина Дмитрий Кисиев и анонимная группа «Алый лебедь». По данным «7х7», уведомления о проведении акций подали в пяти российских регионах.

При этом Кисиев рассказал, что он ничего не знает о мероприятиях «Алого лебедя», и призвал соблюдать закон. «Ни моя команда, ни дружественные политики к этому отношения не имеют», — написал он в своем телеграм-канале. Как пишет «Агентство», в окружении Кисиева считают, что «Алый лебедь» может готовить провокацию, в том числе с участием спецслужб.

Издание связалось с представителями группы, которые попросили об анонимности и заявили, что «Алый лебедь» не является оппозиционной организацией и не критикует войну в Украине и что сам проект объединяет около 40 человек. Они, по словам собеседников «Агентства», собираются провести акции на Болотной и Пушкинской площадях и раздать участникам маски, чтобы обойти запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. Также в группе заявили, что в случае отказа властей согласовать митинги ее участники создадут гражданскую организацию по аналогии с «Движением первых».

При этом через два часа после разговора с журналистами один из представителей группы связался с «Агентством» еще раз и заявил о выходе из группы. Свое сообщение он закончил словами: «Слава России, слава Путину, Z, СВО, я только за Путина».

Как выяснила «Верстка», в чате «Алый лебедь» состоит более шести тысяч человек, а большинство администраторов, модераторов и волонтеров группы являются подростками, среди которых есть в том числе несовершеннолетние. Так, один из организаторов — 17-летний участник мероприятий «Молодой гвардии» и группы «Молодежь ЛДПР», который сотрудничает с «Новыми людьми».

Еще один организатор — 19-летний студент юридической академии, бывший кадет, который выкладывает в своем телеграм-канале сгенерированные изображения объятий с Путиным и выступлений в Госдуме. Он тоже состоит в телеграм-группе «Молодежь ЛДПР».

