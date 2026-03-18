Священник изнасиловал пришедшую к нему из-за тревоги перед экзаменом студентку

В индийском штате Керала полиция задержала 53-летнего священника Сантоша Мэтью по обвинению в сексуализированном насилии над 19-летней девушкой. Об этом сообщает Times of India.

По данным полиции, инцидент произошел в начале февраля в церкви, куда девушка пришла вместе с матерью, чтобы получить консультацию из-за сильной тревоги перед экзаменами.

Как утверждают следователи, священник попросил мать остаться в храме и молиться, а сам пообещал поговорить с девушкой наедине. После этого он отвел ее в жилое помещение при церкви и изнасиловал.

После произошедшего девушка обратилась за медицинской помощью, а затем дала показания полиции. На основании информации, полученной от медицинских работников, было возбуждено уголовное дело и начато расследование, пишет издание.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

После инцидента подозреваемый покинул штат Керала и пустился в бега, однако полиции удалось установить его местонахождение — и 15 марта он был задержан неподалеку от церкви Веланкканни. После задержания священника доставили в суд, который постановил заключить его под стражу.

В минувшем феврале в США бывшего местного священника Марка Форда обвинили в серии эпизодов сексуализированного насилия над несовершеннолетним подростком с инвалидностью. По версии обвинения, Форд насиловал и растлевал своего подопечного в период с 2006 по 2008 год, когда тому было от 12 до 14 лет. Он втерся в доверие к прикованному к инвалидной коляске мальчику, страдающему аутизмом и дегенеративным заболеванием позвоночника, когда тот тяжело переживал утрату сразу двух близких родственников, отца и бабушки.