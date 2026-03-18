Власти сравнили «стоимость» всей России с одним Нью-Йорком

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что совокупная «капитализация» России в начале 2026 года превысила 900 триллионов рублей (или около 10,85 триллионов долларов) и сопоставима со «стоимостью» Нью-Йорка. Об этом он сказал на коллегии Росимущества, пишет РБК.

«Много это или мало? Столько стоят самые капитализированные компании мира. Это стоимость Нью-Йорка. Может вся наша страна стоить как Нью-Йорк?» — отметил Хуснуллин, добавив, что считает текущий показатель признаком «серьезной недокапитализированности» российской экономики.

По его словам, правительство планирует провести переоценку федерального имущества, чтобы определить, насколько корректно оно учтено и какой доход приносит. Хуснуллин подчеркнул, что именно имущество во многих странах составляет основу налоговой базы.

Под капитализацией в данном случае понимается совокупная оценка активов,включая государственную собственность и компании. При этом экономисты обычно не используют такой показатель для оценки стран или городов. Как отмечает издание, в этих случаях чаще сравнивают объем экономики, или валовой внутренний продукт (ВВП).

Так, ВВП России в 2024 году составил около 2,17 триллионов долларов, тогда как экономика Нью-Йорка оценивается примерно в 1,84 триллиона. При этом из-за значительной разницы в численности населения уровень экономической активности на одного человека в Нью-Йорке существенно выше.

Нью-Йорк считается одним из крупнейших финансовых центров мира. В городе расположены штаб-квартиры крупных корпораций, а, согласно оценке Henley & Partners, он является самым богатым городом по числу миллионеров. Ранее также проводились сравнения российской экономики с отдельными регионами США — например, со штатом Техас, чей ВВП при меньшем населении сопоставим или превышал российский.