Экономика

СМИ: в России наступил «ренессанс» наличных

2 минуты чтения 10:06 | Обновлено: 10:18

Россияне начали держать у себя больше наличных денег — они все чаще сталкиваются с необходимостью использовать их при оплате. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования провластного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, с начала 2026 года каждый второй россиянин сталкивался с предложением оплатить товары или услуги наличными. Треть опрошенных при этом рассказали, что им предлагали предоставить скидки или другие выгодные условия, если они согласятся рассчитаться наличными деньгами.

При этом, как отмечается в материале, предложения заплатить наличными со стороны предпринимателей могут быть связаны с их попытками снизить налоговую нагрузку. Владельцы торговых точек могут не оформлять полученную таким способом прибыль, чтобы она не учитывалась при расчете налоговой базы. 

Ранее СМИ отмечали, что на увеличение доли пользующихся наличными деньгами россиян влияют и постоянные отключения связи в российских городах. Перебои с интернетом не позволяют пользоваться привычными методами безналичной оплаты в точках розничной торговли, в общественном транспорте и при проведении бытовых расчетов. 

«Люди, которые столкнулись с такой ситуацией хотя бы раз, начинают держать запас наличных под рукой», — рассказал платформе «Банки.ру» основатель сети стоматологических клиник «НоваДент» и инвестиционный эксперт Дмитрий Ахтуба. 

О росте наличных денег в обращении сообщалось еще в конце 2025 года, тогда Forbes писал об изменении этого показателя в пять раз по сравнению с 2024 годом. Крупные российские банки при этом не заметили резкого роста случаев снятия наличных, отметив, что последний раз фиксировали такое поведение клиентов во время пандемии коронавируса в 2020 году, а также в 2022 году после начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

