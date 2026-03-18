Россияне не дождались ремонта моста и починили трещину дошираком с изолентой

Во Владивостоке местные жители устали ждать ремонта Рудневского моста и заделали трещины самостоятельно с помощью подручных и необычных средств — брикетов сублимированной лапши «Доширак», изоленты и мешков с песком. Об этом пишут VL.ru и «Владивосток онлайн».

Сообщается, что мост уже давно планируют снести и построить на его месте новый. Проект получил положительное заключение экспертизы в конце 2024 года, однако инвестора до сих пор не нашли. В сентябре 2025 года губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть финансирование строительства за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 10 миллиардов рублей. При этом начало работ ожидается не раньше 2028-2030 годов.

Отмечается, что деформационные швы на Рудневском мосту в очередной раз разошлись еще в январе. Из-за состояния переправы на месте регулярно образуются пробки, пишут местные СМИ.

На фоне затянувшегося ожидания ремонта жители решили самостоятельно устранить проблему. Сообщается, что сначала в разошедшиеся швы уложили мешки с песком, чтобы частично выровнять покрытие и облегчить проезд автомобилей. Позже они добавили изоленту и брикеты лапши быстрого приготовления.

Автомобилисты отметили, что после такого импровизированного ремонта проезжать проблемный участок стало немного легче. Однако необычная «конструкция» быстро привлекла внимание прохожих. По данным СМИ, многие из них останавливаются, чтобы сфотографировать «заплатку», что лишь усугубляет ситуацию с заторами.

На ситуацию обратили внимание в мэрии Владивостока. Там сообщили РИА «Новости», что работы по ремонту поврежденного асфальта в районе деформационного шва должны провести «уже на этой неделе».

«Это будет временная мера, пока не заработают асфальтовые заводы и нет возможности провести работы полноценно», — отметили в мэрии.

Муниципальный центр управления Владивостока, в свою очередь, написал в комментариях под постами в Telegram, что ремонт моста начнут, ориентировочно, в апреле.