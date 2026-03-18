Зараженные гепатитом в Камчатском онкодиспансере пациенты начали умирать

На Камчатке начали умирать пациенты местного онкологического диспансера, которых заразили гепатитом во время медицинских процедур. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

По данным издания, в 2025 году гепатитами B и C в Камчатском онкодиспансере заразились почти 200 человек. Несмотря на многочисленные истории, говорящие об обратном, родные живых и умерших пациентов все еще надеются на справедливое наказание для виновных, пишет Би-би-си.

По данным Роспотребнадзора, все заразившиеся гепатитами пациенты проходили процедуру компьютерной томографии с контрастированием. Согласно выводам экспертов, инфекция, вероятно, передавалась через многодозовые флаконы физраствора, используемого для оценки проходимости внутривенного катетера перед и после введения контрастного вещества.

По официальным данным, инфицированные флаконы использовали месяцами, а за день в среднем в день в кабинете КТ проводилось 20-25 исследований с контрастированием.

«Существующий санитарно-эпидемиологический контроль с многочисленными законами, правилами, периодическими и ситуационными проверками надежно предотвращает подобные вспышки. Вспышка среди „медицинских пользователей“ может свидетельствовать о грубейших нарушениях базовых санитарно-гигиенических требований», — объяснил Би-би-си врач-инфекционист, попросивший об анонимности, так как он работает в государственном лечебном учреждении и не уполномочен общаться с прессой.

Би-би-си отмечает, что заражение онкобольных на Камчатке отнюдь не первый подобный случай в России. Так, в 2024 году более 70 человек заразили гепатитом С в частном санатории «Медис». При этом пятеро также были заражены ВИЧ.

Как сообщалось, в учреждении не соблюдались требования к дезинфекции и многократно использовались одноразовые медицинские изделия.