Общество

Зараженные гепатитом в Камчатском онкодиспансере пациенты начали умирать

2 минуты чтения 11:34

На Камчатке начали умирать пациенты местного онкологического диспансера, которых заразили гепатитом во время медицинских процедур. Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

По данным издания, в 2025 году гепатитами B и C в Камчатском онкодиспансере заразились почти 200 человек. Несмотря на многочисленные истории, говорящие об обратном, родные живых и умерших пациентов все еще надеются на справедливое наказание для виновных, пишет Би-би-си.

По данным Роспотребнадзора, все заразившиеся гепатитами пациенты проходили процедуру компьютерной томографии с контрастированием. Согласно выводам экспертов, инфекция, вероятно, передавалась через многодозовые флаконы физраствора, используемого для оценки проходимости внутривенного катетера перед и после введения контрастного вещества. 

По официальным данным, инфицированные флаконы использовали месяцами, а за день в среднем в день в кабинете КТ проводилось 20-25 исследований с контрастированием. 

«Существующий санитарно-эпидемиологический контроль с многочисленными законами, правилами, периодическими и ситуационными проверками надежно предотвращает подобные вспышки. Вспышка среди „медицинских пользователей“ может свидетельствовать о грубейших нарушениях базовых санитарно-гигиенических требований», — объяснил Би-би-си врач-инфекционист, попросивший об анонимности, так как он работает в государственном лечебном учреждении и не уполномочен общаться с прессой.

Би-би-си отмечает, что заражение онкобольных на Камчатке отнюдь не первый подобный случай в России. Так, в 2024 году более 70 человек заразили гепатитом С в частном санатории «Медис». При этом пятеро также были заражены ВИЧ.

Как сообщалось, в учреждении не соблюдались требования к дезинфекции и многократно использовались одноразовые медицинские изделия.

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века