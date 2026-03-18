Нежелающих заводить детей россиянок будут отправлять к психологу

Минздрав России утвердил методические рекомендации, согласно которым женщин, не желающих иметь детей, будут отправлять к медицинскому психологу «с целью формирования положительных установок на рождение детей». При этом на мужчин, заявивших о нежелании заводить ребенка, подобная мера не распространяется.

Речь идет о рекомендациях к проведению диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья, разработанных для чиновников, руководителей медучреждений, урологов, хирургов и акушеров-гинекологов. Диспансеризация является добровольной процедурой, которую можно проходить раз в год.

Так, согласно правилам, в ходе первичного приема пациентам нужно предложить заполнить анкеты. Для женщин предусмотрен 61 вопрос, а для мужчин — 26. В обеих анкетах есть блок о репродуктивных установках. В частности, женщин спрашивают, есть ли у них дети и сколько они планируют иметь в будущем.

Если пациентка указывает, что не хочет иметь детей, врачам рекомендуется направить ее на консультацию к медицинскому психологу.

Для мужчин аналогичный вопрос сформулирован иначе: «Сколько детей Вы хотели бы иметь (с учетом имеющихся), учитывая Ваши текущие жизненные обстоятельства?». При этом ответ «0» не предполагает направления к специалисту, а отдельное консультирование для мужчин в рекомендациях не предусмотрено.

Кроме того, женщинам без факторов риска врачи должны разъяснить, что оптимальным возрастом для рождения ребенка считается период от 18 до 35 лет.

Комментируя новую методичку, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заверил, что женщинам не обязательно идти к психологу по совету врача, если они не захотят. При этом он попросил женщин «не реагировать на заботу государства так негативно» и сравнил посещение психолога из-за нежелания иметь детей с рекомендацией людям с ожирением обратиться к эндокринологу.