EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Налоговая начала проверять зарубежные счета россиян при помощи ИИ

2 минуты чтения 23:18

Налоговые органы России усилили контроль за доходами россиян, которые поступают в том числе на зарубежные счета. Под проверки попадают даже граждане с относительно небольшими финансовыми поступления, сообщает Forbes со ссылкой на представителей крупных юридических и консалтинговых компаний.

Издание пишет, что в поле зрения налоговых инспекций теперь входят также сравнительно небольшие суммы зачислений. Все благодаря искусственному интеллекту (ИИ), который способен анализировать больше данных и за меньшее время.

Еще несколько лет назад, как отмечает партнер Б1 Геладжо Дикко, запросы от налоговых органов получали в основном владельцы крупных капиталов. Сейчас же контроль якобы приобретает массовый алгоритмический характер.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

«Анализ доходов налоговых резидентов за рубежом — обычная часть работы налоговых органов в рамках контроля за соблюдением налогового законодательства», — заявил представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) изданию Forbes.

Согласно действующему перечню ФНС, Россия автоматически обменивается финансовой информацией с 71 государством (ОАЭ, Турция, Казахстан и т.д.) и девятью особыми административными территориями такими, как, например, Гонконг. Старший юрисконсульт юридической фирмы Jingsh Иван Федоров отмечает, что данный механизм существует с 2018 года, но «массово применяться в контрольных мероприятиях в отношении физлиц» он начал только сейчас.

Степень риска и вероятность претензий со стороны налоговой во многом зависит от статуса налогового резидента России, считает партнер группы услуг по управлению персоналом и налогообложению физлиц Kept Донат Подниек. В первую очередь, по его словам, рискуют налоговые резиденты России, которые не декларировали счета, депозиты и доходы, полученные на зарубежные счета в прошлые периоды.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
