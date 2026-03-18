Налоговая начала проверять зарубежные счета россиян при помощи ИИ

Налоговые органы России усилили контроль за доходами россиян, которые поступают в том числе на зарубежные счета. Под проверки попадают даже граждане с относительно небольшими финансовыми поступления, сообщает Forbes со ссылкой на представителей крупных юридических и консалтинговых компаний.

Издание пишет, что в поле зрения налоговых инспекций теперь входят также сравнительно небольшие суммы зачислений. Все благодаря искусственному интеллекту (ИИ), который способен анализировать больше данных и за меньшее время.

Еще несколько лет назад, как отмечает партнер Б1 Геладжо Дикко, запросы от налоговых органов получали в основном владельцы крупных капиталов. Сейчас же контроль якобы приобретает массовый алгоритмический характер.

«Анализ доходов налоговых резидентов за рубежом — обычная часть работы налоговых органов в рамках контроля за соблюдением налогового законодательства», — заявил представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) изданию Forbes.

Согласно действующему перечню ФНС, Россия автоматически обменивается финансовой информацией с 71 государством (ОАЭ, Турция, Казахстан и т.д.) и девятью особыми административными территориями такими, как, например, Гонконг. Старший юрисконсульт юридической фирмы Jingsh Иван Федоров отмечает, что данный механизм существует с 2018 года, но «массово применяться в контрольных мероприятиях в отношении физлиц» он начал только сейчас.

Степень риска и вероятность претензий со стороны налоговой во многом зависит от статуса налогового резидента России, считает партнер группы услуг по управлению персоналом и налогообложению физлиц Kept Донат Подниек. В первую очередь, по его словам, рискуют налоговые резиденты России, которые не декларировали счета, депозиты и доходы, полученные на зарубежные счета в прошлые периоды.