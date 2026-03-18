Мужчину уволили за «минус вайб»

Владимир из города Стерлитамак, расположенного в республике Башкортостан, удаленно устроился на работу менеджером проектов. Он успешно прошел испытательный срок, но во время финального разговора по видеосвязи с руководством компании мужчине сообщили, что его увольняют, передает телеграм-канал Mash Batash.

Владимиру сказали, что он не прошел «вайб-чеку». По мнению начальства, мужчина находился не «на одной волне» с коллективом компании. Тогда уволенный сотрудник обратился в суд.

Во время судебных заседаний представители компании объясняли, что дело вовсе не в «минус вайбе», как высказался мужчина, а в его низком уровне компетентности. Как пишет Mash Batash, в суде жаловались на сотрудника, якобы задерживал отчеты и плохо работал.

Однако судья встал на сторону Владимира. Работодатель не смог доказать законность своего решения, поэтому компанию обязали выплатить мужчине 300 тысяч рублей за немотивированное увольнение: в трудовом кодексе нет основания для увольнения «по вайбу».

