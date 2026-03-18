Ученые заявили о создании первой в мире квантовой батареи

Группа австралийских ученых из Университета Мельбурна, Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) и Королевского Мельбурнского технологического института (RMIT) разработала, по их словам, первую в мире экспериментальную квантовую батарею. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, исследователи создали прототип, заряжаемый беспроводным способом с помощью лазера, который, по их мнению, является важным шагом на пути к созданию полноценных квантовых батарей с быстрой зарядкой.

«Это первый прототип, который выполняет полный цикл работы батареи: другими словами, вы заряжаете ее, накапливаете энергию и можете разрядить», — заявил ведущий автор исследования Джеймс Куач из CSIRO.

The Guardian отмечает, что квантовые батареи, впервые предложенные в качестве теоретической концепции в 2013 году, используют принципы квантовой механики для хранения энергии и потенциально могут быть более эффективными, чем традиционные батареи.

«Квантовые батареи обладают очень своеобразным свойством: чем они больше, тем меньше времени им требуется для зарядки», — рассказал Куач. По его словам, это связано с особенностью, известной как «коллективный эффект», при которой квантовые ячейки заряжаются быстрее, когда в зарядке участвует больше ячеек. Обычные батареи функционируют обратным образом: чем больше батарея, тем больше времени нужно на ее зарядку.

Нынешний прототип заряжается за фемтосекунды (10 в минус 15-й степени секунды) и сохраняет энергию в течение наносекунд (10 в минус 9-й степени секунды), то есть примерно на шесть порядков больше. По словам Куача, такой батареи не хватит для питания «чего-либо полезного», поэтому следующим шагом в исследовании будет увеличение времени хранения энергии.