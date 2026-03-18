Говядину в обмен на сброшенные килограммы предложили в Китае

Власти китайской провинции Цзянсу запустили инициативу для борьбы с ожирением у людей и продвижения здорового образа жизни. В рамках этой кампании, местные жители смогут получить говядину в обмен на потерянные килограммы. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Инициатива под лозунгом «лишний вес в обмен на говядину» была запущена 9 марта и всего за три дня более 2400 человек отправили заявки для участия в ней. Сообщается, что люди переезжают в Цзянсу прямо из соседних регионов. Согласно правилам, принять участие в оздоровительной кампании могут только те, кто платит в этом регионе взносы за медстраховку и соцобеспечение.

Власти также предупредили, что участниками акции могут стать «немного полные» люди с индексом массы тела (BMI) выше 23, и окружностью талии более 80 сантиметров у женщин, и более 90 сантиметров у мужчин. Прием заявок завершится 20 марта, после чего участники должны будут пройти обязательное взвешивание.

Акция продлится до 1 января 2027 года. Отмечается, что за каждые 0,5 килограмма веса участник может получить столько же говядины или 1,5 килограмма говяжьих костей. За сброшенный килограмм полагается полкило говяжьего хвоста, а при более значительном снижении веса в качестве награды предлагают субпродукты — рубец и язык. При этом максимальный объем веса, который можно обменять на вознаграждение, ограничен 10 килограммами.

Организаторы предупредили всех участников, что во время этой кампании следует худеть безопасными способами, то есть без использования таблеток, слабительных и других экстремальных методов.

«Если у вас возникнут проблемы со здоровьем из-за таких неподходящих методов, вы должны сами нести за это ответственность», — заявили чиновники.

Отмечается, что инициатива по снижению веса проводится на фоне обеспокоенности центрального правительства Китая излишним весом у населения. В июне 2024 года Национальная комиссия здравоохранения (NHC) совместно с 15 другими государственными ведомствами выпустила план действий по контролю веса у местных жителей. В рамках этого плана власти в течение трех лет должны будут «повышать осведомленность населения о контроле веса, стимулировать людей вести здоровый образ жизни и улучшать состояние людей с ожирением».