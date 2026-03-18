СМИ: Евросоюз согласовал крупнейший кредит для Украины

Страны Европейского союза согласовали предоставление кредита на нужды Украины. Он составит 90 миллиардов евро, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Соглашение о кредите для Украины достигнуто. Пересматривать его не планируется», — заявил БНР дипломат, пожелавший сохранить анонимность.

Решение принято по процедуре усиленного сотрудничества с участием 24 стран ЕС. Таким образом, европейские государства обошли вето Венгрии на запрет о предоставлении Украине финансовой помощи.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

Как говорится на портале EUR-Lex, данная юридическая процедура предназначена для преодоления тупика, если коллективное предложение блокируется одним или несколькими государствами. Акты, принятые в рамках процедуры усиленного сотрудничества, обязательны лишь для участвующих в ней стран.

Заем в размере 90 миллиардов долларов призван помочь Украине покрыть ее срочные экономические потребности на фоне продолжающейся войны. Главная цель одобренного финансирования — поддержка государственного бюджета Украины и ее потребности в сфере обороны.

Первый платеж, по данным БНР, должен быть осуществлен в начале второго квартала 2026 года. Средства будут обеспечены за счет займов ЕС на рынках капитала и гарантированы бюджетом содружества.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна никогда не поддержит Украину ни по одному решению ЕС, если трубопровод «Дружба» не возобновит прокачку российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский направил 17 марта письмо в адрес Еврокомиссии. В нем он пообещал «отремонтировать» якобы поврежденный нефтепровод за «полтора месяца».