СМИ рассказали о желании Трамп сблизится с Россией за счет Украины

2 минуты чтения 23:36

Президент США Дональд Трамп стремится остановить войну в Украине для того, чтобы наладить отношения с Россией. Сближение с Кремлем в Белом доме считают стратегически важным для экономического сдерживания Китая, пишет Politico.

Издание ссылается на источник в администрации американского президента. Трамп считает, что, создав для России стимулы завершить войну в Украине и обеспечив ей поток инвестиций из США, он сможет ослабить Китай.

В Белом доме также якобы определились с главной геополитической угроза для коллективного Запада. И в роли основной опасности выступает не Россия, а именно Китай. Отчасти этим объясняется, почему специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер продолжают искать компромисса в переговорах с Москвой.

«Существует давняя линия американского стратегического мышления, согласно которой совместная работа России и Китая совершенно не отвечает нашим интересам. Поэтому необходимо искать способы, как их разделить. Или мы хотя бы тактически должны сотрудничать с тем партнером, который представляет для нас меньшую долгосрочную стратегическую угрозу», — заявил в разговоре с изданием руководитель аппарата Совета национальной безопасности Трампа во время его первого президентского срока Александр Грей.

Один украинский чиновник заявил Politico, что идея предоставить России экономические послабления для сближения с США вызывает обеспокоенность в Украине. Однако многие собеседники издания сомневаются, что председатель КНР Си Цзиньпин легко отпустит Россию, успевшую впасть в глубокую зависимость от китайской экономики.

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
