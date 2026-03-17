СМИ рассказали о заработке россиян на видео с казнями военных

2 минуты чтения 14:41

«Важные истории» опубликовали расследование, в котором идет речь о телеграм-каналах, где публикуются фото и видео казней украинских военных, глумления над телами и убийств во время боев. Журналистам удалось установить личности владельцев и менеджеров таких каналов.

В материале сказано, что каналы со снафф-контентом набрали популярность в 2022 году. Особой популярностью в них пользуются расстрелы снятые от первого лица. При этом ведут их в основном не военные, а гражданские лица — в качестве пример «Важные истории» рассказали о 36-летнем Владимире Гребенникове, который работает огнеупорщиком на Волгоградском алюминиевом заводе.

Неназванный бывший военный рассказал журналистам, что публикация видео в таких каналах часто является следствием утечек из штабов, куда военные передают записи о происшествиях. «Даже если видео супер-пупер-секретное, какая-нибудь обезьянка обязательно сольет его за бабки или хайп», — заявил собеседник издания.

Среди администраторов других каналов «Важные истории» обнаружили подростков — они работали менеджерами по рекламе и создавали собственные каналы. Издание отмечает, что у владельцев снафф-каналов есть два способа заработка: с помощью рекламы и сбора донатов.

Рекламные посты в этих каналах зачастую посвящены онлайн-казино, магазинам электроники, службе по контракту и другим аналогичным каналам. Расценки рекламы позволяют владельцу сети каналов на 115 тысяч подписчиков и 12 тысяч охватов зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц. Также один из каналов на 100 тысяч подписчиков отчитался, что за 3,5 года собрал пожертвований на почти 400 тысяч рублей.

Отмечается, что у многих каналов есть свои чаты и возможность комментировать посты, которые зачастую подписывают ненавистническими фразами. Такой подход владельцы каналов объяснили тем, что то же самое делают украинские военные. «Пошло это всё, я считаю, с украинской стороны. Изначально не было ни в одних каналах таких [мизантропических] подписей, а сейчас они в 95% такие везде», — рассказал Гребенников. «Важные истории» добавили, что около 90% аудитории снафф-каналов — мужчины, но среди администраторов и модераторов чатов нередко встречаются женщины.

