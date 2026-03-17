СМИ: США возобновили переговоры с Ираном

2 минуты чтения 00:11 17 марта

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи возобновили прямые контакты. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника.

Американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что Арагчи якобы отправлял Уиткоффу текстовые сообщения, в которых упоминались детали возможного прекращения войны.

До сих пор неясно, насколько содержательным было общение представителей США и Ирана. Однако, как отмечает издание, это первый известный случай прямых переговоров между сторонами после начала войны в Иране 28 февраля 2026 года.

При этом Axios отмечает, что до войны Арагчи не считался ключевым лицом в стране, обладающим полномочиями по принятию решений в Иране. Американские чиновники считают именно его подходящим собеседником, так как он может выступать связующим звеном между США и Корпусом стражей исламской революции, которая фактически удерживает власть в стране после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В свою очередь, Drop Site News, наоборот, утверждало, что именно Уиткофф проявил инициативу в общении с Арагчи. Издание привело слова иранских чиновников, которые заявили, что глава Ирана МИД «игнорирует сообщения посланника Белого дома».

«Они хотят заключить сделку. Они разговаривают с нашими людьми… у нас есть люди, которые хотят вести переговоры, но мы понятия не имеем, кто они такие», — заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что никто не знает, где и в каком состоянии находится недавно избранный на пост верховного лидера страны Моджтаба Хаменеи, сын убитого Али Хаменеи. Трамп также предположил, что в ходе ракетного удара 28 февраля по резиденции Хаменеи, Моджтаба потерял ногу. 

