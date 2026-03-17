Экономика

СМИ сообщили о резком сокращении количества вакансий в России

2 минуты чтения 09:56

Количество открытых вакансий на российском рынке труда в начале 2026 года уменьшилось в среднем на 12%, а количество резюме увеличилось на 22% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные сервиса SuperJob.

Руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко отметила, что такая ситуация на рынке наблюдается впервые с 2022 года. Она считает, что баланс постепенно смещается в сторону работодателя.

При этом изменения пока неравномерны и зависят от сектора, отмечает Forbes. Например, в медицине и фармацевтике спрос на новых сотрудников практически не изменился, количество вакансий снизилось лишь на 1% год к году. Число резюме же выросло на 7%. Похожая ситуация зафиксирована в сфере образования (минус 2% вакансий, прирост количества резюме на 10%).

Гораздо заметнее разрыв оказался в IT и телекоммуникациях, здесь количество вакансий уменьшилось на 13%. Таким же оказалось падение числа вакансий в строительстве и недвижимости, однако одновременно в этом секторе резко выросло и количество резюме — на 22%.

Значительно уменьшилось количество вакансий в траспорте и логистистике — минус 15% год к году. При этом количество соискателей выросло на 27% — Forbes объясняет эту ситуацию тяжелым положением в секторе. В 2025 году из-за снижения тарифов и количества заказов при росте себестоимости многие компании были вынуждены покинуть рынок.

Ильченко отмечает, что предложение на рынке труда растет быстрее спроса, однако о полном развороте, по ее мнению, пока говорить нельзя. Это связано с тем, что Россия сможет начать выбираться из демографической «ямы» лишь в начале следующего десятилетия. До этого времени конкуренция за квалифицированных и мотивированных специалистов будет сохраняться, считает Ильченко.

