Госдуме предложили сильнее цензурировать СМИ

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект для ограничения работы средств массовой информации. Законотворческая инициатива предполагает запрет на использование таких фраз, как «по мнению», «источники сообщают» и «предположительно», говорится на сайте Госдумы.

Подобные формулировки авторы законопроекта предложили признать незаконными, если содержание и форма подачи сообщения создает ощущение обвинения.

Если инициатива будет одобрена, то изменения коснутся статьи 49 Конституции России, закрепляющей принцип презумпции невиновности. Так, Госсовет Татарстана полагает, что «распространение обвинительной информации в СМИ или иных публичных ресурсах допускается исключительно при наличии судебного акта, вступившего в законную силу».

Также авторы законопроекта указывают, что необходимо наказывать медиа, распространяющие «сведения, которые прямо или косвенно формируют вывод о совершении лицом противоправных действий независимо от использования оценочных, предположительных либо ссылочных формулировок».

Законопроект предполагает наказания в виде штрафов: от 100 до 300 тысяч рублей для физических лиц, от 300 до 700 тысяч для должностных лиц и от одного миллиона до двух миллионов рублей для юридических.

В этом же документе Госсовет Татарстана предлагает Госдуме запретить использовать материалы, которые получены скрытым или незаконным способом. Если законопроект вступит в силу, то информацию, собранную без ведома проверяемого лица, нельзя будет использовать «для проведения внеплановых надзорных мероприятий».