Шон Пенн вместо церемонии «Оскара» улетел в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместную фотографию с американским актером Шоном Пенном. Трехкратный обладатель премии «Оскар» отказался присутствовать на церемонии вручения и вместо этого отправился в Украину.

«Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И мы знаем, что ты будешь и дальше с нашей страной и нашим народом», — написал Зеленский.

Шон Пенн в третий раз в карьере стал обладателем премии «Оскар». В ночь на 16 марта он выиграл в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» с фильмом «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.

Однако актер не появился на церемонии во время вручения статуэтки. Вместо него награду получал актер Киран Калкин, который сам выиграл в той же категории годом ранее — его наградили за роль в фильме «Настоящая боль». В это время Шон Пенн летел в Украину, чтобы встретиться с украинцами и Зеленским.

Шон Пенн впервые встретился с Зеленским за день до начала полномасштабной войны. Актер приехал в Киев, чтобы снять документальный фильм об Украине и Донбассе. Первый день войны Шон Пенн встретил в украинской столице первый.

За активную поддержку Украины в ноябре 2022 года актер был награжден орденом «За заслуги» III степени. В том же году Шон Пенн призвал бойкотировать «Оскар», если на церемонии не дадут выступить Владимиру Зеленскому. Актер пообещал расплавить одну из своих статуэток, если на «Оскаре» не позволят выступить украинскому лидеру.

Однако выступление Зеленского по видеосвязи не состоялось. При этом нет подтверждений, что Шон Пенн сдержал свое обещание и действительно расплавил статуэтку «Оскара».

65-летний Шон Пенн получал «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк» — в 2004-м и 2009-м годах соответственно.