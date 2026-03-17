Шойгу заявил об угрозе украинских ударов по Уралу

Урал, который ранее считался недосягаемым для атак с территории Украины, теперь оказался в зоне непосредственной угрозы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на выездном совещании в Екатеринбурге.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

По его словам, развитие украинских беспилотников и методов их применения привело к тому, что «ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности». Шойгу отметил, что еще недавно Урал рассматривался как относительно защищенная территория, однако ситуация изменилась.

Он также сообщил, что по итогам 2025 года количество «террористических актов», которые российские власти связывают с Украиной, выросло на 40% и достигло 1830 случаев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что Уральский федеральный округ представляет собой одну из ключевых зон риска из-за высокой концентрации промышленности и инфраструктуры. «Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения — все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства», — пояснил свою позицию Шойгу.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

Кроме того, по его словам, Урал играет важную роль в транспортной системе страны. Через регион проходят крупные железнодорожные магистрали и федеральные автодороги. Возможные атаки на такие объекты могут привести не только к экономическому ущербу, но и к дестабилизации работы крупных городов и нарушению цепочек поставок, в том числе связанных с обеспечением боевых действий, добавил Шойгу.

С момента начала войны в Украине над уральскими регионами уже фиксировали пролеты беспилотников. Так, в октябре 2025 года на территории предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени обнаружили и обезвредили три БПЛА, а в Свердловской области в том же месяце несколько предприятий ввели упреждающий режим реагирования с эвакуацией сотрудников. В конце февраля 2026 года в Свердловской области впервые объявили режим ракетной опасности, он продлился чуть более часа. В тот же день аналогичные меры вводились также в Пермском крае, Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии.