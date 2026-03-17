СМИ: Россия превратила Вену в центр программы радиоэлектронного шпионажа

2 минуты чтения 11:54

Австрийская столица Вена стала центром российской программы радиоэлектронного шпионажа для перехвата правительственных и военных коммуникаций стран НАТО, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских дипломатических и разведывательных ведомствах.

Управление государственной безопасности и разведки Австрии уже выпустило заявление, в котором предупредило, что станции радиоэлектронной разведки России представляют значительную угрозу безопасности страны. 

FT отмечает, что Россия активно устанавливает на крышах зданий Вены спутниковые антенны и тарелки. Сам по себе этот факт еще не является доказательством шпионской деятельности — посольства имеют право обеспечивать себя безопасной связью со своими столицами. Однако действия россиян в Австрии, вероятно, свидетельствуют о том, что эти устройства используются и иначе. 

Интерес западных разведок привлекла частота, с которой россияне переустанавливают свои устройства. Например, во время Мюнхенской конференции по безопасности одна из крупнейших антенн крыше российского объекта была переориентирована, а после ее завершения вернулась в изначальное положение. 

Кроме того, источники рассказали FT, что для связи с Москвой россиянам в целом не нужно изменять положение своих антенн и тарелок. При этом они должны быть направлены на восток, чтобы обеспечивать связь с российской столицей. Но многие из них «смотрят» на запад.

Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Журналисты FT проанализировали снимки оборудования на крышах зданий российского комплекса на восточном берегу Дуная (его также называют «Русский город»). Большинство антенн направлены на запад, в сторону восьми геостационарных спутников, расположенных между нулевым меридианом и 15-м градусом восточной долготы.

Вена также отлично подходит для шпионажа, поскольку здесь расположены офисы ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК, отмечается в материале FT. Историк Томас Риглер рассказал журналистам, что весь «Русский город», вероятно, изначально проектировался так, чтобы стать разведывательным центром. Его строительство началось в 1983 год, в один из пиков роста напряженности между СССР и США.

FT со ссылкой на разведку Австрии сообщает, что в Вене находятся около 500 российских дипломатов, треть из них власти страны считают шпионами. При этом австрийские власти ограничены законами странами — шпионаж может стать предметом разбирательства в суде только, если он направлен против национальных интересов. Риглер отметил, что шпионажем в Австрии занимается не только Россия, но ее представители, вероятно, слишком уверены в себе и поэтому действуют открыто и «довольно грубо».

