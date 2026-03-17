СМИ: Россия превратила Вену в центр программы радиоэлектронного шпионажа

Австрийская столица Вена стала центром российской программы радиоэлектронного шпионажа для перехвата правительственных и военных коммуникаций стран НАТО, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники в европейских дипломатических и разведывательных ведомствах.
Управление государственной безопасности и разведки Австрии уже выпустило заявление, в котором предупредило, что станции радиоэлектронной разведки России представляют значительную угрозу безопасности страны.
FT отмечает, что Россия активно устанавливает на крышах зданий Вены спутниковые антенны и тарелки. Сам по себе этот факт еще не является доказательством шпионской деятельности — посольства имеют право обеспечивать себя безопасной связью со своими столицами. Однако действия россиян в Австрии, вероятно, свидетельствуют о том, что эти устройства используются и иначе.
Интерес западных разведок привлекла частота, с которой россияне переустанавливают свои устройства. Например, во время Мюнхенской конференции по безопасности одна из крупнейших антенн крыше российского объекта была переориентирована, а после ее завершения вернулась в изначальное положение.
Кроме того, источники рассказали FT, что для связи с Москвой россиянам в целом не нужно изменять положение своих антенн и тарелок. При этом они должны быть направлены на восток, чтобы обеспечивать связь с российской столицей. Но многие из них «смотрят» на запад.
Журналисты FT проанализировали снимки оборудования на крышах зданий российского комплекса на восточном берегу Дуная (его также называют «Русский город»). Большинство антенн направлены на запад, в сторону восьми геостационарных спутников, расположенных между нулевым меридианом и 15-м градусом восточной долготы.
Вена также отлично подходит для шпионажа, поскольку здесь расположены офисы ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК, отмечается в материале FT. Историк Томас Риглер рассказал журналистам, что весь «Русский город», вероятно, изначально проектировался так, чтобы стать разведывательным центром. Его строительство началось в 1983 год, в один из пиков роста напряженности между СССР и США.
FT со ссылкой на разведку Австрии сообщает, что в Вене находятся около 500 российских дипломатов, треть из них власти страны считают шпионами. При этом австрийские власти ограничены законами странами — шпионаж может стать предметом разбирательства в суде только, если он направлен против национальных интересов. Риглер отметил, что шпионажем в Австрии занимается не только Россия, но ее представители, вероятно, слишком уверены в себе и поэтому действуют открыто и «довольно грубо».