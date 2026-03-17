Рейсы из Дубая снова начали отменять и задерживать

Авиасообщение в регионе Персидского залива вновь оказалось нарушено после очередных атак беспилотников и ракет. Во вторник рейсы из Дубая отменяли и задерживали, сообщает Financial Times.

Воздушное пространство Объединенных Арабских Эмиратов временно закрывали «в качестве исключительной меры предосторожности», заявили в управлении гражданской авиации страны. Это произошло вскоре после сообщений об очередных атаках ракетами и беспилотниками. Позже полеты возобновились, однако, по данным расписаний и свидетельствам пассажиров, сохраняются значительные задержки и многочисленные отмены рейсов.

По информации источников издания, аэропорт Дубая также временно прекратил принимать иностранные авиакомпании. А самолеты, вылетевшие поздно вечером в понедельник, были вынуждены делать остановки в других аэропортах для дозаправки после того, как беспилотник повредил топливный резервуар рядом с аэропортом. Работа воздушной гавани приостанавливалась примерно на семь часов.

Новые сбои усилили давление на один из крупнейших авиационных узлов региона, который только начал восстанавливаться после начала войны в Иране. Другие крупные хабы — Доха и Абу-Даби — также работают с ограничениями, пишет FT.

Данные сервиса Flightradar24 показывают резкое сокращение числа рейсов Emirates, Flydubai и Air Arabia. На фоне обострения конфликта власти Дубая также запретили иностранным перевозчикам выполнять рейсы. Индийская авиакомпания IndiGo заявила, что ее разрешение на посадку в Дубае приостановлено «до дальнейшего уведомления» из-за ситуации в регионе.

Авиасообщение в регионе начало постепенно восстанавливаться после почти полной остановки в первые недели конфликта, однако последние события вновь привели к сокращению рейсов. По этой причине British Airways приостановила полеты в Дубай как минимум до июня, а Air France и Lufthansa отменили рейсы до конца месяца.