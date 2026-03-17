EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Большинство российских фильмов провалились в прокате

2 минуты чтения 09:51 | Обновлено: 09:52

В прошлом году только пять из 41 фильма, выпущенных в России с помощью поддержки государства, смогли окупиться в прокате. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Исследовательский центр КГ PROGRESS, который проанализировал данные Фонда кино, министерства культуры, ЕАИС и сервиса Кинопоиск.

Так, 88% российских фильмов принесли убытки, что оказалось значительно выше показателей 2024 года. Тогда из 23 фильмов в прокате провалились 18 — это 78%. При этом в прошлом году бюджеты, выделенные на фильмы, заметно выросли и в некоторых случаях приблизились к миллиарду рублей.

По данным исследования, самым прибыльным российским фильмом с господдержкой прошлого года стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» со Светланой Ходченковой, Юрием Колокольниковым, Дмитрием Чеботаревым и другими. Он заработал почти 1,4 миллиарда рублей сверх бюджета.

На втором месте в этом рейтинге идут «Папины дочки. Мама вернулась», которые стали полнометражным продолжением перезапуска сериала. Он принес производителям более 515 миллионов рублей к окупившемуся бюджету. Третью строчку занял «Финист. Первый богатырь» с прибылью в примерно 340 миллионов.

В число окупившихся фильмов также вошел «Пророк. История Александра Пушкина». Пятый фильм «Газета.ру» не назвала. При этом издание отмечает, что в прошлом году «заметно усилилась ставка на масштабные проекты с бюджетами около и выше миллиарда рублей, однако это не привело к росту коммерческой эффективности».

Самым провальным оказался «Злой город» с убытком почти в два миллиарда рублей. В число наиболее убыточных фильмов также вошли «Письмо Деду Морозу», «В списках не значится», «Роднина», «Северный полюс», «Первый на Олимпе» и «Кракен». Каждому из них не хватило до точки окупаемости более миллиарда рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

