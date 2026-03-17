Аналитик назвал последнюю блокировку Telegram пиком возможностей властей

2 минуты чтения 10:46

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал в беседе с RTVI, что государство уже использовало максимум своих возможностей для блокировки мессенджера Telegram и вряд ли будет еще больше ограничивать его работу.

«Мы видим на текущий момент, началась блокировка [Telegram]. Она работает. Началась она достаточно давно, больше полутора недель назад. Собственно говоря, Telegram сейчас сломан», — заявил Муртазин.

При этом он добавил, что власти «выкатили максимум того, что возможно в принципе», уже достигнув максимального уровня блокировок, на который они способны. В прошлом году Муртазин говорил, что введение ограничений на работу Telegram — лишь вопрос времени. Он сравнил блокировку мессенджера с блокировкой YouTube в России.

«У нас есть опыт YouTube, блокировки которого никак не сказываются на его аудитории. Площадка даже подросла в России. Люди пользуются VPN и пользуются этими сервисами просто потому, что зачастую нет альтернатив», — рассказал аналитик.

Как пишет «Коммерсантъ», на данный момент Telegram заблокирован в стране в среднем на 80%, а в некоторых федеральных округах этот показатель приближается к 90%. За неделю с 9 по 15 марта он подскочил на 47 процентных пунктов.

Отмечается, что мессенджер стал хуже работать как в мобильной сети, так и в стационарной. Если раньше пользователи жаловались на плохую загрузку мультимедиа, то теперь они столкнулись с задержками в отправке текстовых сообщений. При этом блокировка пока происходит неравномерно — эксперты это объясняют особенностями технических средств, которые за нее отвечают и не всегда с ней справляются.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
