Россияне назвали главные «ред-флаги» на первых свиданиях

Жители России рассказали о своих «ред-флагах» на первом свидании, которые повлияют на их отношение к новому знакомому. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса знакомств «Мамба».

Женщины-респонденты отметили, что чаще всего их раздражают жалобы на жизнь — этот вариант выбрали 63% опрошенных. «Ред-флаг» у мужчин оказался иным — 63% респондентов посчитали тревожным сигналом разговор о том, что мужчина должен полностью обеспечивать своего партнера.

Также значительная доля респондентов отметила, что они негативно относятся к разговорам о бывших партнерах с обвинениями в их адрес — этот вариант выбрали 35% мужчин и 51% женщин.

Также россиян раздражает, когда их собеседник на свидании говорит только о себе и не задает никаких вопросов — этот «ред-флаг» выделили 20% респондентов среди мужчин, с ними согласились 32% участников исследования среди женщин. Не нравится жителям России и чрезмерный «допрос» на свидании (этот вариант ответа отметили 26% мужчин и 23% женщин).

Самым важным фактором для оценки прошедшего свидания остается его атмосфера — более половины респондентов обоих полов отметили, что решающим фактором для них является то, насколько легко и комфортно прошел разговор. Среди предпочтительных личностных качеств россияне отмечают искренность и честность (34% мужчин и 22% женщин), а также воспитание и уважительное отношение (30% мужчин и 35% женщин).

Почти четверть респондентов признались, что перед свиданием стараются узнать о партнере максимальное количество информации — просматривают соцсети, фотографии, подписки и ищут упоминание человека в поисковых системах. При этом большинство участников признались, что чувствуют, как собеседник на первом свидании «проверяет» их — так ответили 64% мужчин и 50% женщин.