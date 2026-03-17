Россияне назвали главные «ред-флаги» на первых свиданиях

2 минуты чтения 13:54

Жители России рассказали о своих «ред-флагах» на первом свидании, которые повлияют на их отношение к новому знакомому. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование сервиса знакомств «Мамба».

Женщины-респонденты отметили, что чаще всего их раздражают жалобы на жизнь — этот вариант выбрали 63% опрошенных. «Ред-флаг» у мужчин оказался иным — 63% респондентов посчитали тревожным сигналом разговор о том, что мужчина должен полностью обеспечивать своего партнера. 

Также значительная доля респондентов отметила, что они негативно относятся к разговорам о бывших партнерах с обвинениями в их адрес — этот вариант выбрали 35% мужчин и 51% женщин. 

Также россиян раздражает, когда их собеседник на свидании говорит только о себе и не задает никаких вопросов — этот «ред-флаг» выделили 20% респондентов среди мужчин, с ними согласились 32% участников исследования среди женщин. Не нравится жителям России и чрезмерный «допрос» на свидании (этот вариант ответа отметили 26% мужчин и 23% женщин). 

Самым важным фактором для оценки прошедшего свидания остается его атмосфера — более половины респондентов обоих полов отметили, что решающим фактором для них является то, насколько легко и комфортно прошел разговор. Среди предпочтительных личностных качеств россияне отмечают искренность и честность (34% мужчин и 22% женщин), а также воспитание и уважительное отношение (30% мужчин и 35% женщин).

Почти четверть респондентов признались, что перед свиданием стараются узнать о партнере максимальное количество информации — просматривают соцсети, фотографии, подписки и ищут упоминание человека в поисковых системах. При этом большинство участников признались, что чувствуют, как собеседник на первом свидании «проверяет» их — так ответили 64% мужчин и 50% женщин.

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали