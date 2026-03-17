EN
Apple представила второе поколение наушников AirPods Max

2 минуты чтения 15:12

Apple представила второе поколение наушников AirPods Max с улучшенным шумоподавлением и функцией перевода речи в реальном времени. Новая модель получила ряд программных обновлений, однако внешне устройство практически не изменилось, пишет The Verge.

Наушники оснащены чипом H2, который обеспечивает работу новых функций. В частности, речь идет о переводе в реальном времени, а также об адаптивном режиме и функции изоляции голоса, улучшающей качество передачи речи во время звонков.

Apple заявляет, что шумоподавление стало в полтора раза лучше по сравнению с первой версией. Также наушники научились распознавать речь рядом и автоматически приглушать звук.

AirPods Max второго поколения поддерживают воспроизведение звука без потерь с параметрами 24 бит и 48 кГц при подключении через кабель USB-C. Время автономной работы осталось прежним, до 20 часов прослушивания на одном заряде. Режим прозрачности, позволяющий слышать окружающие звуки, также был доработан и, по утверждению Apple, стал звучать более естественно.

Среди дополнительных функций появилась возможность управлять камерой на iPhone с помощью цифрового колеса, а также персонализированная настройка громкости, ко торая адаптируется под пользователя.Кроме того, теперь отвечать голосовому помощнику Siri можно с помощью жестов: кивка или покачивания головы.

AirPods Max 2 будут доступны в нескольких цветах, включая синий, черный, фиолетовый, бежевый и оранжевый. Предзаказ на наушники откроется 25 марта, а начало продаж ожидается в начале следующего месяца. Стоимость устройства составит 549 долларов.

