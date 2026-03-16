СМИ: одна из самых дорогих частных школ в России собрала деньги за обучение и закрылась

В Москве посреди учебного года закрылась элитная частная школы с обучением на английском языке Brookes, пишет близкий к силовикам телеграм-канал «112». По его информации, перед закрытием руководство учебного заведения собрало с родителей оплату за следующие триместры и будущий учебный год.

Согласно информации на сайте школы, в 2025/2026 учебном году стоимость обучения составляла от двух миллионов рублей для детей младшего возраста (3 года) до 3,4 миллиона рублей для старшеклассников. Дополнительно оплачивались «услуги центра поддержки» в размере от 136 до 228 тысяч рублей за триместр.

После сбора этих средств школа объявила о закрытии, сообщает «112». Так как в администрации школы преобладают иностранные граждане, включая директора Чарли Кинга из Великобритании, родители, по данным канала, опасаются, что руководство Brookes может уехать за границу с деньгами и избежать ответственности.

Отмечается, что закрытие школы оставило без обучения около 300 детей. Родителям теперь необходимо срочно найти учреждения, готовые принять их в середине учебного года.

На сайте школы указано, что под названием Brookes в Москве работали два учреждения — школа на Мантулинской улице и детский сад на Лазоревом проезде. Ученикам обещали «полный цикл образования» по «авторской международной программе» с последующим поступлением в топ-30 университетов мира.

«Наша школа гармонично сочетает в себе строгие академические требования, разнообразные внеурочные возможности и превосходную систему заботы о каждом учащемся — лучшей альтернативы для своих детей вы не найдете. Наша команда специалистов из разных стран мира развивает индивидуальность каждого ученика нашей школы в духе креативности, всесторонности и глубокой содержательности», — отмечал директор Чарли Кинг.

Как сообщает «112», в этой школе до ее закрытия учились дети певицы Дианы Арбениной. Официальных сообщений о закрытии на сайте школы нет. На сайте и в телеграм-канале школы последняя публикация датируется 30 декабря 2025 года.