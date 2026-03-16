Рекордное число случаев загрязнения воздуха зафиксировали в России

В 2025 году в России зафиксировали рекордное за последние четыре года число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Об этом говорится в отчете аудиторско‑консалтинговой сети FinExpertiza, составленном на основе данных Росгидромета, пишет РБК.

Высоким считается загрязнение, при котором концентрация одного или нескольких вредных веществ превышает предельно допустимую норму минимум в десять раз. Экстремально высокое загрязнение — это ситуации, когда уровень загрязнения выше нормы в 20–50 раз и сохраняется длительное время. Такие эпизоды могут сопровождаться резким запахом в воздухе или необычными атмосферными осадками. Высокие и экстремально высокие случаи загрязнения могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Согласно отчету, всего за год было зарегистрировано 336 таких случаев, что на 41% больше, чем в 2024 году. При этом число случаев именно высокого загрязнения воздуха увеличилось на 97.

По данным экспертов, показатель 2025 года стал максимальным за последние четыре года. Почти 90% всех случаев пришлось на пять регионов: Самарскую область (120 инцидентов), Оренбургскую область (70), Красноярский край (54), Архангельскую область (26) и Забайкальский край (24).

В документе сказано, что в большинстве зарегистрированных случаев происходили выбросы сероводорода — 233 инцидента, или 69% от общего числа. На втором месте оказался диоксид серы (49 случаев), на третьем — бензапирен (48). Также были зарегистрированы три случая загрязнения оксидом углерода (угарным газом), еще два случая были связаны с выбросами взвешенных частиц, а один — с загрязнением приземным озоном. Эти вещества могут раздражать дыхательные пути, поражать нервную систему и при высоких концентрациях представлять серьезную угрозу для здоровья.

Исполнительный директор проекта «Земля касается каждого» Владимир Чупров отметил, что выбросы в разных городах имеют свою специфику. Так, в Чите, Красноярске и Улан-Удэ на качество воздуха заметно влияет печное отопление домохозяйств, где в качестве топлива используется уголь. В Норильске и Медногорске основной вклад в загрязнение вносят предприятия цветной металлургии, а в Братске — алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс и ТЭЦ, рассказал Чупров.

Комментируя информацию из отчета в Минприроды заявили, что наиболее полная информация о состоянии окружающей среды будет опубликована в бюллетене Росгидромета за 2025 год. В министерстве подчеркнули, что количество выявленных загрязнений является важным, но не единственный показателям. Отмечается, что на оценку ситуации также влияют продолжительность выбросов и погодные условия.