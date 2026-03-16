Рекордное число случаев загрязнения воздуха зафиксировали в России

2 минуты чтения 10:07

В 2025 году в России зафиксировали рекордное за последние четыре года число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха. Об этом говорится в отчете аудиторско‑консалтинговой сети FinExpertiza, составленном на основе данных Росгидромета, пишет РБК.

Высоким считается загрязнение, при котором концентрация одного или нескольких вредных веществ превышает предельно допустимую норму минимум в десять раз. Экстремально высокое загрязнение — это ситуации, когда уровень загрязнения выше нормы в 20–50 раз и сохраняется длительное время. Такие эпизоды могут сопровождаться резким запахом в воздухе или необычными атмосферными осадками. Высокие и экстремально высокие случаи загрязнения могут представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

Согласно отчету, всего за год было зарегистрировано 336 таких случаев, что на 41% больше, чем в 2024 году. При этом число случаев именно высокого загрязнения воздуха увеличилось на 97.

По данным экспертов, показатель 2025 года стал максимальным за последние четыре года. Почти 90% всех случаев пришлось на пять регионов: Самарскую область (120 инцидентов), Оренбургскую область (70), Красноярский край (54), Архангельскую область (26) и Забайкальский край (24).

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

В документе сказано, что в большинстве зарегистрированных случаев происходили выбросы сероводорода — 233 инцидента, или 69% от общего числа. На втором месте оказался диоксид серы (49 случаев), на третьем — бензапирен (48). Также были зарегистрированы три случая загрязнения оксидом углерода (угарным газом), еще два случая были связаны с выбросами взвешенных частиц, а один — с загрязнением приземным озоном. Эти вещества могут раздражать дыхательные пути, поражать нервную систему и при высоких концентрациях представлять серьезную угрозу для здоровья.

Исполнительный директор проекта «Земля касается каждого» Владимир Чупров отметил, что выбросы в разных городах имеют свою специфику. Так, в Чите, Красноярске и Улан-Удэ на качество воздуха заметно влияет печное отопление домохозяйств, где в качестве топлива используется уголь. В Норильске и Медногорске основной вклад в загрязнение вносят предприятия цветной металлургии, а в Братске — алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс и ТЭЦ, рассказал Чупров.

Комментируя информацию из отчета в Минприроды заявили, что наиболее полная информация о состоянии окружающей среды будет опубликована в бюллетене Росгидромета за 2025 год. В министерстве подчеркнули, что количество выявленных загрязнений является важным, но не единственный показателям. Отмечается, что на оценку ситуации также влияют продолжительность выбросов и погодные условия.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали