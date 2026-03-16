EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ узнали о планах Wildberries купить Azur Air

2 минуты чтения 14:04

Представители компании РВБ, образовавшейся в результате слияния Wildberries и  Russ, ведут переговоры о покупке крупнейшей российской чартерной авиакомпании — Azur Air. Об этом пишет профильный телеграм-канал «Авиаторщина», ссылаясь на собственный информированный источник. В пресс-службе самой авиакомпании проведение переговоров о ее продаже отрицают.

По словам собеседника «Авиаторщины», переговоры о покупке находятся уже «на финишной прямой», и стороны планируют закрыть сделку к маю. Собеседник издания пояснил, что приобретение авиакомпании нужно РВБ для развития собственного туристического бизнеса. Осенью прошлого года компания уже приобрела у структур «Севергрупп» Алексея Мордашова  одного из крупнейших российских туроператоров — Fun&Sun — «не менее чем за 15–16 миллиардов рублей», писали «Известия».

При этом в начале января РВБ вместе с Fun&Sun анонсировали запуск фирменных отелей в Египте и Турции. 15 февраля открылся первый из них — WB Travel Dreams Vacation в Египте 15 февраля, а 1 мая планируется открытие откроется WB Travel AnitaMatiate 4* в турецком Кемере. Кроме того, в РВБ сообщали о планах открыть четырехзвездочные отели WB TRAVEL Club Bayar и WB TRAVEL Mysea Incekum в Алании.

В свою очередь, Azur Air, как пишет издание, в последнее время столкнулся с серьезными сложностями, что сильно повлияло на сумму будущей сделки. Так, самолеты компании постигла целая череда инцидентов с техническими неисправностями, задержками и отменами рейсов, которая послужила причиной для внеплановой проверки Ространснадзора.

По итогам этой проверки, Росавиация 13 марта ввела ограничения в сертификат эксплуатанта Azur Air. Ведомство предупредило авиаперевозчика, что, если до 8 июня выявленные нарушения не будут устранены, то сертификат будет аннулирован.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

