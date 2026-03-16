СМИ сообщили о сокращениях в одном из ключевых направлений «Яндекса»

Руководство «Яндекса» готовит сокращение персонала в ключевых направлениях работы компании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники.

Собеседники издания сообщили, что увольнения коснутся направления «Поисковые сервисы и ИИ», здесь планируют «оптимизировать» коммерческий департамент и отдельные продукты. Для отделов, ответственных за малый и средний бизнес, введут дополнительный контроль качества работы — руководство будет использовать полученные данные для принятия решений о сокращении зарплат.

Сокращения в этом направлении связаны с «плохими публичными финансовыми результатами». «Коммерсантъ» отмечает, что по итогам 2025 года прирост его выручки составил 10% — это в несколько раз ниже, чем у других бизнес-направлений «Яндекса». При этом, как отмечает издание, на «Поисковые сервисы и ИИ» приходится 34% в общей структуре доходов «Яндекса», это второе по значимости направление компании.

Также «Яндекс» готовит закрытие отдельных продуктов — «Коммерсантъ» пишет о сервисе маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд». Источник рассказал журналистам, что компания уже сократила один из отделов «Поисковых сервисов и ИИ» — «Яндекс» хочет уменьшить расходы, чтобы затем направить высвободившиеся средства на бизнес-направление ИИ.

В комментарии для журналистов представители компании заявили, что продолжают наем и развитие, а также опровергли наличие планов по закрытию бизнес направлений. Издание отмечает, что в 2025 году «Яндекс» уже сократил 2% сотрудников — сейчас в компании работают около 95 тысяч человек. Число новых сокращений «Коммерсантъ» оценивает в несколько сотен человек.

Директор по персоналу «КОРУС Консалтинг» Дарья Цирулева рассказала «Коммерсанту», что крупные IT-компании за последний год сократили свои затраты на 10-15%. На это решение влияет то, что на рынке «стало меньше денег», а бизнес начал инвестировать только в те проекты, которые показывают быструю окупаемость. Собеседник в отрасли рассказал журналистам, что крупные компании, вероятно, сократят до 20% избыточного персонала.