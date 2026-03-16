СМИ: Россия получила миллионы снарядов от Северной Кореи

Транспортировку снарядов из Северной Кореи в Россию проводили тайно. При помощи пограничных служб российские суда маскировали свой пункт назначения — в документах указывалось, что корабли следуют в южнокорейский Пусан. Тем не менее реальную цель удалось раскрыть благодаря морякам, говорится в расследовании «Важных историй».

Несмотря на то, что у них, как сообщает издание, отнимали телефоны, членам экипажа запрет на съемку удавалось обходить. В доступе журналистов оказалось порядка 60 фотографий и видеороликов, которые были сделаны во время следования в КНДР. В том числе на снимок попал экран навигационной системы, которая транслировала местоположение одного из судов.

Так, за два с половиной года четыре российских судна совершили как минимум 112 рейсов в Северную Корею. Они направлялись в КНДР для транспортировки вооружений и боеприпасов.

Издание получило доступ к документам обо всех перемещениях судов. Вместе с британскими аналитиками из Open Source Centre они подсчитали, что за два с половиной года четыре российских судна поставили от 8 до 11 миллионов северокорейских боеприпасов для российской армии.

В среднем, по данным «Важных историй», Северная Корея поставляла России около 350 тысяч боеприпасов в месяц. Для их перевозки требовалось совершать пять рейсов. При этом именно столько снарядов российской армии было нужно для ведения наступательных действий на украинском фронте в течение месяца.

Первыми поставками якобы занимался капитан Андрей Гринько. Он, как пишет издание, много лет выполнял секретные заказы Минобороны: ходил в Сирию и работал на судне «Урса Майор», которое затонуло в конце 2024-го у берегов Испании. Предположительно, на его борту корабля находились детали атомного реактора для северокорейской подводной лодки.

К 2026 году поставки снарядов из КНДР в Россию сократились вдвое. Издание связывает это с тем, что Кремль сумел значительно нарастить самостоятельное производство боеприпасов. К тому же, по данным «Важных историй», запасы Северной Кореи истощились.