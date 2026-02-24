EN
Девочка-подросток стала руководить ядерными силами Северной Кореи

2 минуты чтения 22:32
Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил свою несовершеннолетнюю дочь на руководящую должность в Администрации по ракетам. Ведомство курирует ядерные силы Северной Кореи, сообщает южнокорейское издание The Chosun Daily.

Издание ссылается на высокопоставленного правительственного чиновника, который обладает данными разведки. Предположительно, девочку зовут Ким Чжу Э, и ей сейчас 13 лет.

Эксперты, изучающие внутриполитическое положение КНДР, отметили, что девочка стала часто сопровождать Ким Чен Ына на публичных мероприятиях. Она также присутствовала на испытательных запусках ракет. Издание отмечает, что после этого появились предположения, что именно Ким Чжу Э была выбрана фавориткой в качестве преемницы верховного лидера.

Затем девочку повысили до должности директора ракетного бюро. Как добавляет издание Newsweek, следующей ступенью в иерархии северокорейской политической лестницы для Ким Чжу Э станет пост главнокомандующего Корейской народной армией.

По данным The Chosun Daily, дочка верховного лидера КНДР уже участвует в брифингах с генералами, а в некоторых случаях даже отдает им распоряжения, хотя этим должен заниматься Чан Чан Ха, который официально занимает пост директора Администрации по ракетам с конца 2023 года.

Журналисты со ссылкой на источник предполагают, что именно Ким Чжу Э теперь является главной претенденткой на пост Ким Чен Ына. При этом аналитики отмечают, что борьба за власть может значительно поменять ролями главных действующих лиц Северной Кореи. Сестра Чен Ына — Ким Ё Чжон — все еще остается крайне могущественной.

Сам Ким Чен Ын в воскресенье, 22 февраля 2026 года, был переизбран на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии Кореи. Он занимает данный пост уже 15 лет.

Фото:Korean Central News Agency

