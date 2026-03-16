Фильм «Скуф» не выйдет в России

2 минуты чтения 18:19

Премьера российского фильма «Скуф» в России отменена, а сама картина не выйдет в прокат в стране. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в пресс-службе компании «Атмосфера кино», выступавшей дистрибьютором проекта.

«Да, фильм «Скуф» покинул график релизов компании «Атмосфера кино», — заявили там.

Российская премьера фильма «Скуф», главные роли в котором сыграли известные блогеры Александр Зубарев и Николай Василенко, а также певица Валя Карнавал и телеведущий Леонид Якубович, была запланирована на 16 апреля.

Однако, как заявили в министерстве культуры России заявлений о выдаче прокатного удостоверения на фильм не поступало. Ранее сообщалось, что главным героем фильма в исполнении Зубарева должен был стать типичный «скуф» — запустивший себя мужчина средних лет, посвятивший свою жизнь просмотру телевизора, распитию пива и компьютерным играм.

Однако, после того как собственная дочь не приглашает героя на свою свадьбу, он решает кардинально изменить свою жизнь и преобразиться.

Ранее стало известно об отмене еще нескольких запланированных в России кинопремьер из-за отказа в выдаче прокатного удостоверения Минкультом. В частности, речь идет о фильме «Момент», посвященном певице Charli XCX, премьеру которого кинопрокатная компания «Русский Репортаж» планировала на 23 апреля.

Еще одним громким релизом, который так и не попадет на российские большие экраны стал фильм «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу в главной роли. Он должен был выйти в России 19 марта.

