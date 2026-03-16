Экономика

Госкорпорациям разрешили засекретить финансовые показатели

2 минуты чтения 22:48

Крупнейшему производителю оружия в России, государственной корпорации «Ростех», разрешили не публиковать финансовую отчетность. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Речь идет об указе №159, который вносит изменения в два действующих документа о праве компаний скрывать корпоративную информацию. Под действие правок попали в том числе такие госкорпорации как «Газпром», «Транснефть» и РЖД.

Впервые режим ограниченного раскрытия корпоративной отчетности Путин ввел в ноябре 2023 года. Мера объяснялась «недружественными» действиями западных стран. Изначально указ распространялся на 46 компаний. Впоследствии их перечень был расширен примерно до 120 структур, отмечает The Insider.

«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Новый указ позволяет, например, «Ростеху» самостоятельно определять, какую часть обязательного годового отчета размещать на публичном сайте. Также президентским указом добавлен закон «О естественных монополиях».

Компании, входящие в президентский перечень и одновременно являющиеся субъектами естественных монополий, такие как «Газпром» или РЖД, получили возможность не раскрывать информацию об инвестиционных программах и тарифах, которую раньше они были обязаны публиковать именно как монополии. До 16 марта 2026 года, когда в силу вступил новый президентский указ, закон запрещал относить подобные сведения к коммерческой тайне.

Ранее СМИ раскрыли деятельность и личности руководства Центра 795, который был создан в 2022 году решением российского Генштаба. Структура занималась, в частности, политическими убийствами и похищениями людей за границей.

Центр создавался как обособленное подразделение, которое занималось разведывательной деятельностью. Его оперативной базой стал парк «Патриот», относящийся к «Ростеху» Сергея Чемезова. 

Реально сложный тест про «Оскар»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
«Никакого сожаления ни к чему»
Я употребляла наркотики 25 лет
