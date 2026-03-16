Госкорпорациям разрешили засекретить финансовые показатели

Крупнейшему производителю оружия в России, государственной корпорации «Ростех», разрешили не публиковать финансовую отчетность. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Речь идет об указе №159, который вносит изменения в два действующих документа о праве компаний скрывать корпоративную информацию. Под действие правок попали в том числе такие госкорпорации как «Газпром», «Транснефть» и РЖД.

Впервые режим ограниченного раскрытия корпоративной отчетности Путин ввел в ноябре 2023 года. Мера объяснялась «недружественными» действиями западных стран. Изначально указ распространялся на 46 компаний. Впоследствии их перечень был расширен примерно до 120 структур, отмечает The Insider.

Новый указ позволяет, например, «Ростеху» самостоятельно определять, какую часть обязательного годового отчета размещать на публичном сайте. Также президентским указом добавлен закон «О естественных монополиях».

Компании, входящие в президентский перечень и одновременно являющиеся субъектами естественных монополий, такие как «Газпром» или РЖД, получили возможность не раскрывать информацию об инвестиционных программах и тарифах, которую раньше они были обязаны публиковать именно как монополии. До 16 марта 2026 года, когда в силу вступил новый президентский указ, закон запрещал относить подобные сведения к коммерческой тайне.

Ранее СМИ раскрыли деятельность и личности руководства Центра 795, который был создан в 2022 году решением российского Генштаба. Структура занималась, в частности, политическими убийствами и похищениями людей за границей.

Центр создавался как обособленное подразделение, которое занималось разведывательной деятельностью. Его оперативной базой стал парк «Патриот», относящийся к «Ростеху» Сергея Чемезова.