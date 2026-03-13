СМИ: сотрудник «самой секретной» структуры российских спецслужб «спалился» на Google-переводчике

Издание The Insider опубликовало расследование, в котором раскрыло деятельность и личности руководства Центра 795, который был создан в 2022 году решением российского Генштаба и занимался, в частности, политическими убийствами и похищениями за границей. Один из сотрудников Центра, который журналисты называют «самым засекреченным» подразделением российских спецслужб, был арестован в Колумбии из-за того, что он пользовался в своей работе Google-переводчиком.

Как пишет The Insider, Центр 795 создавался как обособленное подразделение, которое не входило в структуру ГРУ, но занималось разведывательной деятельностью. Его оперативной базой стал парк «Патриот» в Кубинке — там относящийся к «Ростехнологиям» Сергея Чемезова, друга Владимира Путина, концерн «Калашников» содержал административное здание.

Среди сотрудников Центра были около 500 человек, распределенные по трем подразделениям: разведывательное, штурмовое и боевого обеспечения. Главным спонсором Центра издание называет Андрея Бокарева — олигарха и совладельца «Калашникова». Командиром Центра является ветеран группы «Альфа» Денис Фисенко. Также в командование подразделения входят Дмитрий Дроздов, Сергей Радкевич, Александр Полонский и Николай Зрячев.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

В 12-м отделе Центра работают в основном сотрудники, причастные к отравлению Сергея Скрипаля в Солсбери. При этом, как утверждает, один из источников The Insider, Чемезов обеспокоен тем, что Центр занимается в том числе политическими убийства, хотя изначально он создавался в контексте войны в Украине.

В своем расследовании издание рассказало историю Дениса Алимова, который занимался политическими убийствами. Он, по данным расследователей, служил в спецподразделении «Альфа» и поддерживал прямые отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Так, в 2023 году он занимался поисками пропавшего в Москве племянника Кадырова.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

После перехода в Центр 795 Алимов работал над похищением «политического противника Кремля» — вероятно, речь идет о чеченском эмигранте Ахмеде Закаеве и его семье. В ходе вербовки агента для проведения операции Алимов пользовался Google-переводчиком, который сохранял все данные и передавал их ФБР, согласно их ордеру. Так американские разведчики могли наблюдать за перепиской Алимова, несмотря на то, что сама переписка шла в зашифрованных приложениях.

В феврале этого года Алимова задержали в колумбийском аэропорту по запросу Интерпола. Его обвинили в организации покушения на двух «критиков путинского режима», чьи имена пока не разглашаются, а также в поддержке террористической организации и сговоре с целью финансирования терроризма. Теперь Алимова ждет экстрадиция в США.