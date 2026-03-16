Министр попытался сбежать от лишившейся сотен голов скота из-за действий властей россиянки

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов отказался отвечать на вопросы местной жительницы Светланы Паниной и попытался сбежать от нее. Об этом пишет медиа «7х7».

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

Панина — фермер из села Новоключи Купинского района региона. Она жалуется на действия региональных властей. По словам Паниной, 12 марта в ее хозяйство приехали ветеринарные врачи и усыпили 150 баранов, 40 коров, семь коз, трех верблюдов и двух поросят.

Фермер отмечает, что во время визита врачей ее не было дома. 14 марта женщина выходила на пикет к общественной приемной губернатора области Андрея Травникова. Она требовала опубликовать приказ главы региона, который наделил чиновников правом усыплять животных без согласия хозяина.

«7х7» пишет, что речь идет об указе губернатора о введении карантина. Фермерам отказываются его продемонстрировать со ссылкой на то, что он находится под грифом «для служебного пользования».

Ранее Шинделов рассказал ТАСС, чтобы власти области выявили 42 очага бешенства в регионе — чиновник упоминал и район, в котором располагалось хозяйство Паниной. Он пообещал, что фермеры получат компенсационные выплаты. Правительство области, по словам Шинделова, разрабатывает дополнительные меры поддержки для предпринимателей и их семей.

Однако во время визита Паниной Шинделов попытался скрыться от нее в кабинетах здания и игнорировал женщину, пока она следовала за ним и пыталась задать вопросы. Секретарь чиновника пригрозила женщине охраной из-за того, что она якобы повысила голос, пишут журналисты.