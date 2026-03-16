СМИ предупредили о надвигающемся на экономику Европы шоке

Резкий рост цен на энергоносители, вызванный новой войной на Ближнем Востоке, станет сокрушительным ударом по европейской экономике, который она не в состоянии выдержать. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственный анализ ситуации.

Надвигающийся на Европу энергетический шок станет для нее «горьким сюрпризом», говорится в публикации. Он разрушит надежды на ускорение экономического роста после стагнации, которого требуют недовольные избиратели по всему континенту.

При этом издание отмечает, что сейчас ресурсы, доступные европейским властям, еще более ограничены, чем после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Государственные заимствования стали дороже, а объем госдолга крупнейших экономик Европы приблизился к рекордным за последние 60 лет значениям.

«У нас больше нет денег», — прокомментировал сложившуюся ситуацию в интервью французскому телеканалу RTL глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

Как отмечает WSJ, рост цен на энергоносители угрожает ускорить деиндустриализацию, поскольку энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность, вынуждены закрывать заводы и переносить свое производство в Китай или США.

Между тем, рост цен на нефть и газ, вызванный войной США и Израиля против Ирана, только за первые 10 дней конфликта обошелся экономике Евросоюза в дополнительные три миллиарда евро, потраченные на закупку ископаемого топлива.