Россияне начали чаще продавать квартиры для закрытия ипотеки

Россияне начали чаще закрывать ипотечные кредиты, продавая квартиры. В четвертом квартале 2025 года объем досрочно погашенных таким образом ипотек вырос в два раза год к году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

Всего же за прошлый год такой способ погашения ипотеки россияне использовали для закрытия кредитов на сумму в 1,3 миллиарда рублей. Более трети от общего объема пришлось на последний квартал года — 425 миллионов рублей.

Выросла и сумма ипотечных кредитов, которые россияне закрывают с помощью передачи банку оговоренного залога. С потерей жилья жители страны в 2025 году смогли погасить кредиты общим объемом в почти 1,2 миллиарда рублей, на последний квартал года пришлись 757 миллионов рублей.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что возможным объяснением этой ситуации может быть как ухудшение финансового состояния россиян, так и изменение условий на рынке недвижимости, которое стимулярует жителей России быстрее закрыть кредит и потерять квартиру вместо того, чтобы выплачивать ипотеку ежемесячными платежами.

Директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин отметил, что в 2023 году банки выдавали ипотеки по рыночным ставкам клиентам с высокой долговой нагрузкой. Именно они к концу прошлого года начали попадать в список просрочивших выплату. Продажу квартиры вместо получения штрафов и негативной кредитной истории Тумин считает рациональным выбором для таких людей.

Менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова отметила, что решение о продаже квартиры для закрытия ипотеки принимают и россияне, которые относятся к группе людей с нестабильным заработком. В качестве примера она привела самозанятых, индивидуальных предпринимателей, фрилансеров и работников цикличных отраслей (строительство, IT-подряды, девелопмент, малый бизнес в услугах).

При этом, как отмечает Сташкова, россияне могут принимать решение о продаже квартиры не только из-за проблем с деньгами. Причинами для такого шага может стать то, что россияне оценивают покупку как неудачную, например, из-за строек рядом, проблем с инфраструктурой или экологией.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич рассказал «Известиям», что часть сделок по продаже квартир относится к инвестиционному жилью — его россияне покупали по льготным программам, а затем решили получить прибыль из-за выросших цен на жилье.

В Центробанке в ответ на запрос «Известий» отметили, что закрытие ипотечных кредитов через передачу банкам жилья не является массовым явлением. Рост объемов по таким операциям, по мнению регулятора, связан со сделками крупных заемщиков. Комментария ЦБ по росту объема кредитов, закрытых продажей жилья, в материале не приводится.