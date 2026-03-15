Названы лучшие фильмы ужасов в истории

2 минуты чтения 13:45

Издание Collider составило список из 20 фильмов ужасов, которые критики считают лучшими в своем жанре за всю историю кинематографа. 

В предисловии к списку отмечается, что истории в жанре ужасов завоевали «смелую и преданную аудиторию в мире кино», став популярными с первых дней появления кинематографа, и в настоящее время «ценятся как никогда».

Так, лучшим фильмом ужасов всех времен издание признало «Молчание ягнят» — оскароносную ленту 1991 года с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер. «[Это] виртуозный криминальный триллер, созданный с помощью безупречного темпа повествования и блестящей игры актеров, что сделало его настоящим киношедевром», — пишет Collider.

На втором месте расположился фильм «Нечто» 1982 года Джона Карпентера с Куртом Расселом, Китом Дэвидом и Уилфордом Бримли. В нем рассказывается о команде ученых, которые сталкиваются с пришельцем-убийцей.

На третьем месте оказались «Челюсти» Стивена Спилберга 1975 года. Collider отмечает, что картине часто приписывают превращение концепции блокбастера в мейнстрим и что фильм изменил отношение людей к акулам — после успеха «Челюстей» появился отдельный поджанр фильмов-ужасов, связанный именно с акулами.

Замыкают топ-5 «Чужой» Ридли Скотта 1979 года и «Прочь» Джордана Пила 2017 года. Далее в рейтинге идут «Сияние» Стенли Кубрика, «Хэллоуин» Джона Карпентера, «Психо» Альфреда Хичкока, «Техасская резня бензопилой» Тоба Хупера и «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина.

Во вторую десятку вошли «28 дней спустя», «Крик», «Грешники», номинированные в этом году на «Оскар», «Американский психопат», «Дом», «Ночь живых мертвецов», «Одержимая», «Мизери», «Муха» и «Кабинет доктора Калигари».

