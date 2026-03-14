Названы самые высокооплачиваемые актеры

2 минуты чтения 18:16

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в прошлом году. Отмечается, что он основан на данных сайта Box Office Mojo, который отслеживает кассовые сборы фильмов, и IMDB, а также на интервью с представителями индустрии. Приведенные цифры отражают доходы после вычета гонораров, выплаченных агентам, менеджерам и юристам актеров.

На первом месте оказался 59-летний Адам Сэндлер. В прошлом году он заработал 48 миллионов долларов, выступив продюсером и исполнителем главной роли в фильме «Счастливчик Гилмор 2», а также снявшись в фильме «Джей Келли» вместе с Джорджем Клуни, который занял 13 строчку рейтинга. За роль в этом фильме Сэндлер Сэндлер был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана».

При этом Сэндлер заработал значительно меньше лидера рейтинга прошлого года Дуэйна Джонсона — его совокупный гонорар составил 88 миллионов долларов в 2024 году. По данным Forbes, суммарный заработок 20 самых высокооплачиваемых актеров Голливуда составил 590 миллионов долларов, что на 20% меньше, чем в прошлом году.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

Следующим в списке идет Том Круз. 63-летний актер заработал 46 миллионов долларов за восьмую часть боевика «Миссия: Невыполнима: Финальная расплата». На третьем месте в списке оказался Марк Уолберг с доходом в 44 миллиона долларов, за ним следуют Скарлетт Йоханссон с 43 миллионами долларов и Брэд Питт с 41 миллионом долларов.

В первую десятку также вошли Дензел Вашингтон (38 миллионов долларов), Джек Блэк (28 миллионов долларов), Джейсон Момоа (28 миллионов долларов), Дэниел Крейг (27 миллионов долларов) и Милли Бобби Браун (26 миллионов долларов). При этом 22-летняя Браун, звезда сериала «Очень странные дела», оказалась самой молодой актрисой в истории рейтинга Forbes.

Посмотрите другие материалы

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
