Экономика

СМИ рассказали о риске глобального продовольственного кризиса

2 минуты чтения 14:56

Война в Иране близка к тому, чтобы спровоцировать глобальный продовольственный кризис, более серьезный, чем тот, который вызвало полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Издание объяснило свой прогноз нехваткой карбамида (его также называют мочевиной), поскольку иранские атаки вывели из строя значительную часть производства этого самого распространенного в мире азотного удобрения на Ближнем Востоке. В то же время дефицит газа заставил производителей удобрений в Южной Азии сократить объемы производства.

По данным FT, за последние две недели были нарушены поставки половины объема мочевины. По данным компании Kpler, сейчас в Персидском заливе застряло около 1,1 миллиона тонн удобрений.

Азотные удобрения, на долю которых приходится около половины мирового производства продуктов питания, производятся из аммиака с использованием природного газа, цена на который резко выросла с начала войны в Иране. Их дефицит выпал на сезон посева в северном полушарии планеты, что из-за чего руководители отрасли предупредили о предстоящем снижении урожая основных сельскохозяйственных культур, например, риса.

Старший экономист американского Института удобрений Вероника Най считает, что в случае продолжения войны в Иране «ситуация будет намного хуже, чем в 2022 году». FT пишет, что около трети мирового экспорта мочевины и около 45% мирового экспорта серы — ключевого компонента для фосфатных удобрений — проходит через Ормузский пролив, который сейчас фактически закрыт.

Заводы удобрений в Катаре, Индии, Пакистане и Бангладеш уже приостановили или сократили производство мочевины, а ее стоимость взлетела на 40% с момента начала войны в Иране. Газета отмечает, что, в отличие от 2022 года, нынешний кризис затрагивает сразу несколько звеньев продовольственной системы.

Горящие новости
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века